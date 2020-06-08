人民论坛：用发展的办法解决发展中的问题

“只要苦练内功、转型升级，就没有过不去的‘火焰山’”。应对疫情，不少企业向线上转型。在新问题新挑战面前，用发展的办法解决发展中的问题，靠高质量发展闯出新天地，成为不少企业转危为机的宝贵经验，更给人以启示：解决各种问题，最终还是要依靠发展。

船行大海，难免遇到各种风浪。今日中国经济已是一艘巨轮，吨位越大、吃水越深，遭遇的风浪就会越多，遇到的风险挑战就会越大。决定中国经济前途命运的，从来不是问题有多少，而是我们对待问题的态度、应对问题的办法、解决问题的决心。面对疫情冲击，是踟蹰不前、犹豫彷徨，还是直面挑战、迎难而上，决定着中国经济高质量发展的成色。一路走来的经验告诉我们，“发展是解决一切问题的总钥匙”，唯有用发展的办法解决发展中的问题，才能从容应对风险挑战，做到“任凭风浪起，稳坐钓鱼船”。

不可否认，突如其来的新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来前所未有的冲击，但总体上是短期的、可控的。从发展的视角来看，疫情的短期冲击，并没有也不会改变中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势。解决当前发展面临的问题和挑战，要坚持用辩证思维看待形势发展变化，保持战略定力、坚定必胜信心，善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力，集中精力办好自己的事。

危和机总是同生并存的，克服了危即是机。“云端”会议、远程办公、智能施工、直播卖货、机器人配送……线上新业态、新模式不断涌现，线上新型消费也日益火热。应对疫情，催生并推动了许多新产业新业态快速发展；应对挑战，给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来了新的机遇。我们要通过全面深化改革，进一步打破体制机制障碍，为新技术、新业态的勃兴创造更好的制度环境，培育壮大新的增长点、增长极。

当前，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，我们要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。其中一个重要方面就是把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，一方面要努力增加有效投资，另一方面要释放消费潜力，激发国内市场强大活力。让生产、分配、流通、消费各环节实现良性循环，构建完整的内需体系，一定能有效应对外部环境变化，为高质量发展提供强大支撑。

逆境中更能检验发展水平、发展本领、发展能力。面对疫情冲击，面对征途上的风雨，我们既要有“乱云飞渡仍从容”的发展信心，也要有“千磨万击还坚劲”的发展恒心，更要有“咬定青山不放松”的发展决心，让中国经济巨轮在不断克服困难、战胜挑战中劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 04 版）