真相写在白皮书 真相写在中国大地

新冠肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，对全世界是一次严重危机和严峻考验。中国人民奋勇抗疫，付出巨大代价和牺牲，取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，取得疫情防控阻击战重大战略成果。国新办白皮书以清晰的时间线、翔实的数据完整还原了中国抗疫历程，有力回击了“中国源头论”“中国隐瞒论”等谬论。

国务院新闻办公室6月7日发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书。白皮书指出，中国本着依法、公开、透明、负责任的态度，第一时间向国际社会通报疫情信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验。中国对疫情给各国人民带来的苦难感同身受，尽己所能向国际社会提供人道主义援助，支持全球抗击疫情。（相关报道见A3版）

白皮书是真实记录中国抗疫艰辛历程的重要文献。一段时间以来，美国一些政客为了推卸自身抗疫不力的责任，无视中国为维护地区和世界公共卫生安全作出的重要贡献，不断对中国泼“脏水”和“甩锅”。有些外国政客和媒体在病毒源头问题上搞“有罪推定”，把病毒“标签化”，将疫情政治化，炮制炒作所谓“中国源头论”“中国隐瞒论”“中国责任论”等论调。近来，一些美国政客为转移国内视线甚至发起诬告滥诉，声称要让中国为美国在疫情中遭受的损失进行所谓“赔偿”。

此次国务院新闻办发布的白皮书，以清晰的时间线、翔实的数据完整还原了中国抗疫历程，有力回击了“中国源头论”“中国隐瞒论”等谬论。疫情初期，面对一种人类完全未知的病毒，中国政府秉持公开、透明原则和负责任的态度，迅速建立起应对机制，用8天时间确定病原体，16天研发成功检测试剂盒，第一时间向世界卫生组织和有关国家通报疫情。

事实证明，中国是第一个迎战病毒的国家、第一个拉响警报的国家，也是第一个控制住疫情的国家。白皮书展示的时间线清楚证明，某些国家非常及时地获知了疫情信息，其国内疫情目前近乎失控，完全是自身抗疫不力造成的后果。

中国抗击疫情的真相写在白皮书里。白皮书记录了中国抗击疫情的艰辛历程，向全世界传递了战胜疫情的信心和力量。这次疫情暴发正值新春前后，未知病毒突袭导致湖北省和武汉市医疗资源挤兑，湖北省、武汉市关闭离汉离鄂通道，6000万民众身心面临巨大压力。疫情发生后，全国上下紧急行动，军地共调集346支国家医疗队、4.26万名医务人员驰援湖北。

14亿中国人民都是抗击疫情的伟大战士，中国抗击疫情的真相写在中国人民心中。白皮书中的字字句句，都是14亿中国人民刻骨铭心的共同记忆。疫情发生以来，全国各地居民不分男女老幼，不论岗位分工，都自觉投入到抗击疫情的人民战争之中。疫情期间，武汉市全面实施社区24小时封闭管理，全国其他地方对城市社区、农村村落普遍实施封闭式管理，人员出入检查登记、测量体温，严格执行外出佩戴口罩等防护措施。中国人民深厚的家国情怀、天下情怀，汇聚成抗击疫情的强大力量。

新冠肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，是一场人类与病毒的战争，对全世界是一次严重危机和严峻考验。疫情天灾突如其来，中国果断作出对湖北省和武汉市实行封闭管控的重大决断。面对复杂形势和严峻挑战，中国迅速展开疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。在中国共产党领导下，中国人民奋勇抗疫，付出巨大代价和牺牲，取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，取得疫情防控阻击战重大战略成果。

中国抗疫真相写在白皮书上，也写在广袤的中国大地上。任何对中国所谓“隐瞒”的指责以及对中国媒体所谓“虚假宣传”的指责，都是罔顾事实的歪曲污蔑。中国复工复产复商复市迈出坚定步伐，中国经济持续回暖态势日渐巩固，中国城乡市场烟火气渐已恢复如常，各种对中国的无端指责、蓄意抹黑都无立足之地，必将灰飞烟灭。