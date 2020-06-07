国家卫生健康委：应急突发事件体系总体有效 未来五大方面进一步加强防疫机制

人民网北京6月7日电 （李轶群）7日，国务院新闻办公室发表《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，并举行新闻发布会，会上，国家卫生健康委主任马晓伟表示，新冠肺炎疫情是对中国是一次危机，也是一次大考，更是对中国的医疗卫生事业发展改革成果的一次检验。防疫斗争中的实践证明，我国的医疗卫生体系和公共卫生应急突发事件体系总体上是有效的，但在斗争中也暴露出了一些问题和短板。为此，国家卫生健康委会同有关部门立足于更精确更有效地防，在理顺体制机制、明确功能定位、加强预警能力、提高人员素质、改进投入机制方面作出更多的努力。未来将要在这几个方面加强公共卫生体系和突发公共卫生事件体系的建设：

一是进一步完善公共卫生事业投入机制，改善疾病预防控制的基础条件，进一步落实和完善公共卫生的服务项目。

二是完善功能定位，在国家、省、市、县四级疾病预防控制体系当中，进一步加强对急性传染病的防控和应急处置的能力，明确国家CDC、省级CDC、市级CDC、县级CDC各自的功能定位，国家CDC要解决科研研发、实验室检测、业务指导和病原学分析等“一锤定音”的能力；省级CDC要加强区域防控工作的指导、监督、质量评估和人才培养方面的作用；市和县级CDC要进一步加强现场流行病学的调查和对地区性传染病疾病谱的日常监管和监测；县级CDC和社区医疗机构要夯实基础，加强社区的管理和防控，在基层筑牢防病的基础。所以我们要明确四级CDC各自的功能，理顺体制关系，形成一个上下联动的协作机制。

三是要创新医防结合的机制，把我国疾病预防控制的体系和医疗救治的体系，在机制上打通，实现人员通、信息通、资源通。因为大家知道，生病了是要去医院的，发现在医院，报病在医院，CDC的体系必须和医院紧密结合在一起，我们将在体制创新上、在机制保障上、在人员管理上，将防治结合真正落地。这是我们一个短板，应该说我们长期就存在这一个防治结合不够紧密的问题，一些工作应该有进一步提升的空间。

四是优化监测体系，强化预警能力。“四早”的核心是早发现，对于重大传染病的控制早发现是关键，所以预警上，除了在2003年非典以后建立的网络疫情直报系统，现在还有突发公共卫生事件的行政报告。下一步，我们还要进一步加强和改进这两个系统。比如说建立舆情监测的系统，医务人员的报告系统，科研发现报告的多元化信息收集渠道，建立智慧化的预警多元触发机制，完善应急预案，分级分类组建卫生应急队伍，提高重大公共卫生事件发现、报告、预警和响应的能力。

五是加强人才队伍的建设，激发人员的活力，着重培养病原学检测、现场流行病学调查、实验室检测、疫情形势研判和分析等方面的专业人才的培养，使得我们对重大传染病日常监测、应急预警、现场调查、形势研判以及流调过程效率和水平进一步提高，使我们在这方面上一个台阶。同时在健全公共卫生、人才培养、准入、使用、待遇、考评和激励机制方面要有一些新的政策出台，大家看到报道，中国预防控制体系的人才过去有一些流失，所以在人才培养和待遇方面我们要进一步提高。使得我们的队伍平时能够在日常的监测和管理中发挥作用，在战时能够上得去，能够有效应对重大突发公共卫生事件等方面，有一个大的进步和提高。