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北京将建首都健康教育馆

2030年居民健康素养水平达50%

2020年06月07日08:46 来源：北京日报

到2022年和2030年，本市居民健康素养水平分别达到40%和50%。6月6日，健康北京行动启动健康素养提升行动宣传。本市将建立健康科普知识库，向公众推荐精准、科学的健康科普知识。此外，相关部门将与市疾控中心新址建设统筹规划，建立集体验、互动、参与于一体的首都健康教育馆。

每个人是自己健康的第一责任人。健康素养提升行动提出，要完善全民健康教育体系，完善以市区两级健康教育专业机构为核心，覆盖医疗卫生、社区、机关、企事业单位、学校等相关机构的健康教育工作网络。本市将加强健康教育队伍建设，健康教育专业机构中健康教育相关技术人员比例达70%以上，全市人口中健康教育专兼职人员达到1.75/10万。完善市区两级健康科普专家库，各三级医院和市属公共卫生机构成立科普专家团队。健全健康科普信息发布和查询平台，建立健康科普知识库，向公众推荐精准、科学的健康科普知识。构建并完善由健康教育专业机构指导、全社会共同参与的全民健康教育工作格局。

根据健康素养提升行动，本市将激励医疗机构和医务人员开展健康促进与健康教育，发挥医疗卫生机构和医学专家开展健康教育的权威性，各医疗机构充分利用传统媒体和新媒体，结合医院特色开展广泛的健康科普传播，并在诊疗过程中为患者和家属提供相关健康指导。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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