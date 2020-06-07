人类是休戚与共的命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。这是国际社会在抗击艾滋病、埃博拉、禽流感、甲型H1N1流感等重大疫情中取得的重要经验，是各国人民合力抗疫形成的广泛共识。

习近平总书记在6月2日主持召开的专家学者座谈会上指出，这次疫情发生以来，我们秉持人类命运共同体理念，积极履行国际义务，密切同世界卫生组织和相关国家的友好合作，主动同国际社会分享疫情和病毒信息、抗疫经验做法，向100多个国家和国际组织提供力所能及的物质和技术援助，体现了负责任大国的担当。总书记强调，我们要继续履行国际义务，发挥全球抗疫物资最大供应国作用，共同构建人类卫生健康共同体。

当前，人类正在经历二战结束以来最严重的全球公共卫生危机。经过艰苦卓绝努力，付出巨大代价，承受重大牺牲，中国有力控制住了新冠肺炎疫情，维护了人民生命安全和身体健康。中国始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能为有需要的国家提供支持和帮助。截至5月下旬，中国已向将近150个国家和4个国际组织提供了紧急援助；向24个有紧急需求的国家派遣了26支医疗专家组，为170多个国家举办了卫生专家专题视频会议；还在保证质量的前提下，开足马力生产紧缺的医疗物资和设备，仅口罩和防护服就分别向世界出口了568亿只和2.5亿件。这是新中国历史上规模最大的一次全球紧急人道行动，国际人士指出，中国在这次全球公共卫生危机中秉持人类命运共同体理念，展现出高度的国际责任感，值得国际社会高度赞扬。

一部人类文明史，也是一部同疾病和灾难的斗争史。正是一次次齐心协力、携手合作，人类社会才一次次战胜重大疫情。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，国际社会没有退缩，各国人民勇敢抗疫，守望相助、风雨同舟，汇聚起同疫情斗争的国际合力。实践告诉我们，面对疫情，各国应超越地域种族、历史文化乃至社会制度的不同，携手构建人类命运共同体，共同维护人类共同家园。病毒没有国界，疫病不分种族。政治操弄只会给病毒以可乘之机，以邻为壑只能被病毒各个击破，无视科学只会让病毒乘虚而入。面对这一全人类的共同危机，没有任何一个国家可以独善其身，现在比以往任何时候都更需要团结和合作。国际社会越来越深刻认识到，当前形势下，加强国际团结和多边主义对全球抗击疫情至关重要。只有全面加强国际合作，共同构建人类卫生健康共同体，凝聚起战胜疫情强大合力，才能赢得这场人类同重大传染性疾病斗争的最终胜利。

共同构建人类卫生健康共同体，是人类立足当前战胜新冠肺炎疫情、着眼长远应对各种重大公共卫生突发事件的根本大计。现在，疫情还在蔓延，防控仍需努力。国际社会当务之急是全力搞好疫情防控，尽快遏制疫情在全球蔓延态势，尽力阻止疫情跨境传播；发挥世卫组织领导作用，形成支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命的共识；加大对非洲国家支持，帮助他们筑牢防线；加强全球公共卫生治理，完善公共卫生安全治理体系；恢复经济社会发展，维护全球产业链供应链稳定畅通；加强国际合作，携手抗疫、共克时艰。中国将继续发挥负责任大国作用，坚决落实习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上宣布的中国推进全球抗疫合作五大举措，为推动构建人类卫生健康共同体作出应有贡献。

人类健康是社会文明进步的基础。在病毒肆虐的今天，团结合作战胜疫情是世界各国人民的共同呼声。共同构建人类卫生健康共同体，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，才能迎来人类发展更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 01 版）