贡献侨力  同心战疫

4月16日，当最后一批驰援火神山医院的解放军医疗队从武汉世茂希尔顿酒店撤离，酒店副厨师长徐亮结束了每天凌晨4点起床备餐的忙碌工作。

疫情就是命令，各地医护人员迅速驰援武汉，但食宿问题如何解决？侨资企业世茂集团旗下的武汉世茂希尔顿酒店接下了这个重要的任务。70多天里，徐亮和酒店40余名员工全力以赴，为驰援武汉的医疗队提供住宿、餐饮等后勤保障。

“疫情当前，坚守岗位，做好后勤保障，就是我们致敬英雄的最好方式。”世茂集团董事局主席许荣茂说，“作为侨商侨企，我们应当承担起社会责任，各尽其能，用实际行动支持疫情防控工作。”世茂集团1月26日即宣布捐赠3000万港币用于疫情防控，其旗下公司也陆续通过捐赠防疫物资、减免商户租金等方式支持抗疫。

尽心出力，守望相助，这是侨资企业世茂集团同心战疫的生动故事，也正是广大侨商侨企倾情支援祖（籍）国抗疫的缩影。

同舟共济，爱国爱乡赤子深情

1月26日，1.2吨；1月27日，4.1吨；1月28日，34吨……这是从新加坡金鹰集团下属亚太森博（山东）浆纸有限公司的化学品车间发往各地的消毒液数量。截至4月底，金鹰集团已向社会各界捐赠次氯酸钠消毒液原液超过1100吨。“金鹰集团在中国所属企业是医疗防护、日常生活和卫生用品原料的重要生产企业。”金鹰企业管理（中国）有限公司副总裁赵勇说，“在做好全员防疫的同时，公司克服困难，坚持全力生产，迄今为止，各工厂未停产一天，用实际行动践行着侨资企业的使命担当。”

疫情防控中，广大侨商侨企纷纷通过捐款捐物、保障生产等方式共抗疫情，侨商侨企的身影活跃在疫情防控的各个阶段、各个角落——

益海嘉里集团不仅向武汉等地捐献1150多万元防疫物资、2000万元现金，还千方百计克服困难复工复产，保障民生供应：黑龙江佳木斯、哈尔滨工厂紧急生产大米驰援抗疫一线，江苏昆山、河南郑州等地工厂积极支援面粉、挂面……

天加环境科技有限公司为火神山、雷神山、黄石三家医院捐赠14台专业医用净化空调设备，沈阳杏林医疗集团选派7名医务人员到武汉加入战疫……

弘阳集团在捐赠1000万元基础上，捐资500万元在孝感、鄂州建设两座实验室，紧急动员一支40余人的产品开发团队，成功开发出新冠病毒核酸检测试剂盒，日均产能达20万份……

据不完全统计，截至2020年4月底，近100家中国侨商联合会会员企业捐款物累计超过8.67亿元人民币。“疫情防控中，广大侨商侨企和海外侨胞迅速行动，捐款捐物，为祖（籍）国和家乡的疫情防控用心尽力，展现了侨界的凝聚力、爱国心和同舟共济的深厚情怀。”中国侨联主席万立骏说。

融通中外，为经济恢复注入活力

4月22日，在湖北省襄阳市襄州区双沟镇，随着机器轰隆声响起，正大集团旗下襄阳正大54万吨畜禽饲料厂项目正在搬迁重建中。这是正大集团2020年正在建设的工程之一，项目总投资3.3亿元。

和许多侨资企业一样，正大集团在河北、上海、河南等地投资数十亿元、带动数万人就业的项目没有因为疫情影响而停下。面对疫情，正大集团还积极整合自身优势资源，联合中国铁建、中车四方等，持续推动泰国三大机场高铁等项目，带动中国企业布局东南亚，为建设“一带一路”作贡献。“全球侨商应牢牢把握中国发展机遇，联合力量共同合作，开辟更为广阔的市场。”正大集团资深董事长谢国民表示，疫情对中国经济带来的影响是暂时性的，这次抗击疫情的过程也是一次激励侨企再前进的发展机遇。

以侨为桥，牵线搭桥，侨资企业融通中外的优势，在疫情防控中显得尤为突出。

在德国，一家主打中国商品的网络电商——欧米商城逆势前行。疫情之下，航运成本上升，国内货源不稳定，采购价格上涨，让公司一度遭受行业阵痛。“我们对中国和欧洲的市场都十分敏感，随着国内有序复工复产，欧洲国家疫情逐渐缓解，市场正逐渐好转。”联系商家、查看仓库，总经理冯恒最近又忙碌起来。

“中国有强大的制造业和众多优质品牌，欧洲有广阔的市场及强大的消费能力。”冯恒说，“作为刚起步的电商企业，我们坚信，背靠这两种文化创业，凭借作为沟通桥梁的优势，必定能够把更多中国商品销往欧洲市场。未来，中国新基建等领域带来的市场空间，也能为我们提供可贵机遇。”

“这次疫情对中国和整个世界经济的冲击都非常大，但侨商侨企还是有独特优势的。”中国华侨华人研究所所长张春旺分析说，“许多侨资企业深耕中国多年，熟悉国内市场。另一方面，他们与世界其他国家联系密切，海外人脉和经营网络比较健全。在疫情得到有效控制、内需扩大的情况下，他们及时调整生产经营方向，同时预知预判，了解海外市场需求，能够很好地发挥中外经贸桥梁作用，为疫情之后经济恢复注入活力。”

化危为机，转型升级带来新发展

“1月26日，我们捐款120万元，第二天我就提议投资筹建公司建设口罩生产线。”山东德迈国际产业集团有限公司董事长施乾平看到全国抗疫的形势，第一时间做出决定。

生产口罩，说干就干。联系施工单位，签订承包合同，投资330万元建设1600平方米的十万级无菌净化车间和8000平方米生产加工车间；同时，集团旗下金恒丰科技有限公司投资1.2亿元筹建公司，全力研发高速全自动口罩机；3月份口罩机月产量达到500台，口罩日产量达到500万只……

“刚开始只是想为疫情防控做些贡献，现在看来也是一个商机。”施乾平说，等疫情过去，公司计划再投近4亿元，瞄准大健康和智慧农业等产业，转型生产医疗器械和工业机器人。

化危为机，转型升级，为侨企带来创新发展的勃勃生机。如今，益海嘉里在消费者对于健康食品的更高需求中找到了新的发展方向。“疫情发生之前，集团就已制定扩大投资计划，未来3到5年内的新增投资额将超过前30年的投资总和。”益海嘉里集团总裁穆彦魁表示，通过抗击疫情看到了政府的社会治理能力及经济调控能力。

面对疫情，侨商侨企信心不减，思路活、点子多，在新兴业态中勇立潮头，表现亮眼。

市场占有率在疫情期间不降反升，杭州宗盛智能科技有限公司的秘密就藏在街头巷尾3万台智能售货机里：在景区、在学校、在办公楼随处可见；饮料、零食、生鲜一应俱全。“这种无接触模式更符合当下市场需求。”宗盛智能科技有限公司董事长宗泽后说，“我们从新消费、新场景中看到发展新零售的机遇。未来，我们将建立起全国性、开放性的智能化新零售一站式服务平台。”

中国侨商联合会一项面向830家会员单位的“复工复产调查问卷”结果显示，侨资企业普遍认为，这次疫情是一次重大危机，同时也是发展机遇。他们相信，中国经济持续向好发展的大趋势不会改变，疫情过后，中国经济发展的后劲会更足、动力会更强。

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 06 版）