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全国麦收过半 黄淮海主产区机收率超98%

2020年06月06日09:46 来源：新华网

　　新华社北京6月5日电（记者于文静）据农业农村部消息，截至6月5日，全国已收获冬小麦达1.7亿亩，麦收进度过半，较常年提前约3天，黄淮海主产区机收率超98%。

　　农业农村部有关负责人表示，全国冬小麦机收从5月28日起进入高峰期，已连续9天日机收超过1000万亩。截至6月5日，四川、湖北、安徽的冬小麦已收获完毕，河南过八成，江苏、陕西过四成，山西、山东过二成，河北麦收已经启动。今年全国4万多个农机服务组织和300多万农机手投入夏收、夏种、夏管全程机械化作业服务一线，成为“三夏”农业生产主力军。

　　这位负责人说，今年机收启动早、形势稳、进展快。虽然受疫情影响跨省作业联合收割机有所减少，但由于各地机具保有量充足，通过提前细化供需对接等措施，促进人机地匹配，引导机手在本地作业或在临近市县跨区作业，有力保障了麦熟有机收、机手有收益。

　　近日华北地区小麦成熟在即，“三夏”机收主战场向北推进。农业农村部要求，各地要加强工作调度和部门协作，及时跟踪麦收进展和关注天气变化，坚持机收日报制度和24小时电话应急值守，合力保障麦收进展有序、不误农时。如出现区域性机具短缺等情况，迅速启动应急预案，组织调度机具和农机服务组织参与抢收，确保颗粒归仓。

　　在抢收小麦的同时，夏管、夏播随即展开。各地正陆续开展“三夏”全程机械化生产现场演示、田间日等活动，大力推广自动驾驶、免耕播种、高效植保和产地烘干等绿色高效机械化技术，提升“三夏”生产质量和效率，为全年丰收打好基础。

(责编：许晓华、李轶群)


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