国务院联防联控机制联络组推动湖北省复工复产工作

新华社武汉6月5日电 为深入贯彻落实习近平总书记重要指示和参加湖北代表团审议时的重要讲话精神，6月4日至5日，国务院联防联控机制联络组与湖北省政府专题研究推进复工复产工作，并赴联想集团武汉产业基地、华中数控公司等企业调研，察看企业疫情防控措施落实、复工复产进展等情况，召开座谈会听取意见建议。国务院联防联控机制联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，联络组副组长、国家卫生健康委副主任于学军出席活动。

联络组指出，湖北省、武汉市在应对疫情的同时，认真落实党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，积极推动复工复产。目前一些主要经济指标止跌回升，复工复产达到全国平均水平，势头良好。

联络组强调，要提高认识，处理好经济社会发展与疫情防控的关系，坚持把做好防控作为复工复产的首要前提。推进复工复产，必须做好常态化疫情防控，进一步压实辖区、行业部门、单位、个人家庭“四方责任”；落实好企事业单位“135”防控措施，即“1检”，复工人员全部核酸检测，“3测”，上班和上、下午三次测体温，“5有”，所有单位有防护指南、有防控管理制度和责任人、有防护物资设备、有医护力量支持、有留观转运安排。要加强督查检查，确保防控无死角、无漏洞。要加强健康宣传教育，让每个人充分认识自己是健康的第一责任人。

联络组表示，将认真落实好习近平总书记关于“在湖北最艰难的时期搭把手、拉一把”的重要指示精神，协调国家部委根据湖北提出的需求加强沟通对接指导，采取视频连线、赴现场办公、专题对接等多种方式，完善政策落实、协调推进机制，协助湖北省用足用好中央一揽子支持政策。推动为农民工、大学毕业生等重点人群提供更多职业教育培训机会，帮助提升就业能力。组织全国知名电商开展产品推介，搭建湖北产品供销对接平台，进一步拓宽销售渠道。推动消除部分地方对湖北人员和产品限制做法，平等对待、一视同仁，为人员、要素流动创造良好环境。

调研中发现了企业疫情防控存在的一些问题，联络组要求举一反三、立即整改。