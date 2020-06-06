新华社昆明6月5日电（记者岳冉冉）云南省5日通过国家消除疟疾终审评估。曾被称为“瘴疫之区”的云南，连续4年无本土感染疟疾病例，实现了消除疟疾目标。

疟疾是由疟原虫寄生于人体引起的一种传染病。受特殊的地理、气候因素影响，疟疾曾广布云南，全省129个县均为疟疾流行区，云南省也被国内外认为是疟疾流行因素最复杂、流行程度最严重、防控和消除疟疾最困难的地区之一。

云南省卫健委副主任陆林介绍，云南省疟疾防治从1950至今，共经历了五个阶段。通过实施全球基金项目，全面执行《中国消除疟疾行动计划（2010—2020年）》，建立健全监测网络，创立区域联防联控机制，完善防治策略及加强队伍建设，该省防控疟疾能力不断提升，实现了从1953年全省约有41万人发病、发病率达248.28/10万，到2016年5月至今无本土病例。

6月1日至5日，国家消除疟疾终审评估组对云南开展终审评估。在听取了汇报、审核资料、现场核查及技术考核后，评估组一致认为：云南省达到了国家消除疟疾目标的各项要求，顺利通过终审评估。