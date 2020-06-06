破解难题 这里的农机大院开出“三夏铁牛”

“三夏”时节，江淮大地收麦插秧忙。地处淮河南岸的安徽省凤阳县，金黄色的小麦连成一片，沉甸甸的麦穗把麦秆压弯了腰。指着正在田里作业的收割机，红心镇种粮大户卞国惠说，“我是昨天跟农机大院预约的，今天上午收割机就来了。”

农机大院近年来在凤阳县兴起，基本具备机具停放、维修保养、先进机具展示、技术培训、信息咨询与发布、作业服务等功能，已成为提供全程社会化服务的“主力军”。

记者走进卞国惠预约的总铺镇天津铺村农机大院看到，这里摆放着各式农业机械，能提供耕、种、收等农事服务，还建有育秧工厂、烘干中心和“庄稼医院”。

“我们共有50多台收割机，今天有30台外出作业了，这些农机一天大概能收割1500亩小麦。”农机大院负责人王李强告诉记者，收割完小麦后，有时还要派出秸秆打捆机，把小麦秸秆“吸走”打捆，“农户需要什么农事服务，我们就提供什么服务。”

为何要建农机大院？破解哪些农机化发展“痛点”？

“凤阳县是农村改革的发源地，近年来农机化事业发展很快。”凤阳县农业农村局局长高嵩说，但也遭遇“住房难、看病难”等现实困境，即农闲季节农机如何存放、带病农机如何维修、作业服务如何开展等问题，于是从加快农机化服务体系改革出发，实施农机大院建设工程，并将农机大院作为建立健全农机社会化服务体系的主攻方向。

缺乏建设资金，按照建设规模给予10万元到20万元不等的补助；缺少建设用地，按照设施农用地予以落实……在一系列政策鼓励下，凤阳县目前建成投入使用的农机大院已达41家。

单打独斗闯市场、领办农机合作社、成立农机专业服务公司、建设农机大院……进入农机行业15年来，府城镇圩山农机大院负责人柏文汉见证了农机服务组织的变化。

柏文汉带着记者参观了农机大院里的机库棚，棚内上方挂着“收割机停放区”“拖拉机停放区”“插秧机停放区”等指示牌，地面上各式“铁牛”装备整齐列阵，等待开赴“三夏”战场。

“农机大院既是服务场所，又是机手之家。”柏文汉说，以前有的农机随意散落停放，现在能集中存放了。“以前农机有点小毛病，机手查不到，只有坏了才知道‘生病’了，但有了农机大院后，专业人员经常对农机进行维护保养，破解了农机看病难。”

记者走访了解到，针对农业生产节点，农机大院提供耕、种、管、收、卖、烘全程社会化服务，并将服务内容、质量、价格公布于社会，由农户根据需求选择。据高嵩介绍，去年，农机大院完成社会化服务作业面积299万亩，占全县农机总作业量的60%。

“随着农业机械化的快速推进，全程社会化服务越来越受青睐，我们的服务范围从2017年的5000多亩增加到去年的1.3万亩，今年预计达1.5万亩。”柏文汉说，“对于未来粮食谁来种、如何种的问题，我觉得农机大院给出了一种‘答案’。”（新华社记者姜刚）