《北京市危险废物污染环境防治条例》9月1日起施行 涉疫情生活垃圾按医疗废物管理

昨天下午，市十五届人大常委会第二十二次会议表决通过《北京市危险废物污染环境防治条例》，将于今年9月1日起施行。涉疫情生活垃圾将参照医疗废物进行管理，就地消毒、分类收运。

条例明确，根据疫情防控需要，市卫生健康和生态环境主管部门将相关单位、场所和地点等产生的生活垃圾列入重点管控生活垃圾，参照医疗废物进行管理，制定相关应急措施。各相关单位、物业服务方和个人应当服从政府统一指挥，落实就地消毒、分类、收集、运输等应急措施。经市人民政府同意，可以使用生活垃圾焚烧设施应急处置医疗废物和重点管控生活垃圾。

随着机动车、电动自行车数量的增加，废弃电池已成为危险废物的主要来源之一。对此，条例规定，机动车、电动自行车生产者、销售者应当标识产品使用电池的危险特性；对属于危险废物的，应当公告消费者通过生产者、销售者、维修者等渠道，交给有危险废物经营许可证的单位回收利用或处置。

运输方面，条例规定，危险废物运输单位应当依法取得道路危险货物运输许可，在运输危险废物的车辆上安装卫星定位装置并确保其正常运行，不得在运输途中抛撒、泄漏、丢弃、倾倒危险废物。此外，公民、法人和其他组织发现有危险废物污染环境行为的，有权进行举报。对实名举报并查证属实的，按照规定给予奖励。（记者 高枝）