“为维护人民健康提供有力保障。”习近平总书记在专家学者座谈会上的重要讲话在社会各界引发热议。大家表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情，党中央统筹全局、果断决策，采取最严格、最全面、最彻底的防控举措，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，强化提高人民健康水平的制度保障，不断织密防护网、筑牢筑实隔离墙。

不放弃每一位病患

习近平总书记指出：“这次新冠肺炎患者救治工作，我们坚持人民至上、生命至上，前所未有调集全国资源开展大规模救治，不遗漏一个感染者，不放弃每一位病患，从出生不久的婴儿到100多岁的老人都不放弃，确保患者不因费用问题影响就医。”

在疫情防控中，国家医保局会同财政部明确提出“确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医疗机构不因支付政策影响救治”的要求。在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。将保障人民健康作为首要任务，对于实现“早发现、早报告、早隔离、早治疗”起到重要推动作用，是应对公共卫生事件的重大制度创新，体现了我国社会主义制度的优越性。

国家医保局有关负责人表示，将贯彻落实党中央、国务院决策部署，毫不放松地执行好疫情防控政策，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。统筹医疗保障基金和公共卫生服务资金使用，提高对基层医疗机构的支付比例，实现公共卫生服务和医疗服务有效衔接。

山东省青岛市李沧区政协副主席、卫生健康局局长李蕾说，这次新冠肺炎患者检测救治工作，前所未有调集全国资源，展现了同舟共济、众志成城的强大力量。我们要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，强化底线思维，认真总结疫情防控工作中的经验，建立健全公共卫生应急体系，加快发热门诊、哨点诊室和核酸实验室建设，进一步织密防护网，强化区域联动，构建起强大的公共卫生体系，切实为维护人民健康提供有力保障。

河南省开封市通许县大岗李乡苏刘庄村乡村医生马文芳认为，夯实基层联防联控的基础，需要医护人员与疾控人员紧密配合。为防范卫生健康领域重大风险，今后应加强基层医疗卫生机构人员的公共卫生培训，创新医防协同机制，增强应对风险能力，提高基层防控水平。

国务院发展研究中心副研究员江宇说，全面提升防控和救治能力，离不开医疗资源的有效配置。分级诊疗制度会让医疗体系运转更高效，大大提升防治能力。有效的医疗体制必须包含分级诊疗制度，给患者提供全流程、全周期的服务。我们应普遍组建紧密型医联体，承担居民的公共卫生、基本医疗、专科医疗、康复等全流程全周期服务，鼓励医联体主动履行预防为主的职责，把更多资源下沉到基层。

将健康融入所有政策

习近平总书记强调：“爱国卫生运动是我们党把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践。要总结新冠肺炎疫情防控斗争经验，丰富爱国卫生工作内涵，创新方式方法，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。”

全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安指出，疫情防控常态化后，提升社会健康综合治理能力迫在眉睫。这就要求针对复杂危险因素，从源头上进行治理，群防群控，全方位干预和有效控制，形成多层次、多元化的社会共治格局。我们要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，进一步推动健康企业、健康社区、健康单位、健康学校、健康家庭等建设，普及健康生活方式，使每个人、每个家庭、每个单位都成为健康中国建设的倡导者、参与者、实践者，筑牢健康中国建设的微观基础。

河南中医药大学博士生导师司富春说，应对公共卫生危机和疫情防控的关键在于“防”，预防是最经济、最有效的健康策略。做好疫情防控的常态化管理，需要加强源头管控，及时切断传染路径，实现从被动应对向主动防控转变。同时，不断提高人民群众健康素养，使其自觉培养健康生活习惯，增强自我防范意识和防护能力，这样才能筑起阻断各类疫病传播的“铜墙铁壁”，打赢疫情防控的人民战争。

“我们要更加紧密地将防与治结合起来，关注生命全周期，服务健康全过程。”南昌大学第二附属医院党委书记程学新认为，医疗机构应更加主动地推进医防融合，实现从以治病为中心向以人民健康为中心的转变。疫情防控期间，南昌大学第二附属医院开通了线上疫情免费咨询服务，今后还将持续开展线上线下相结合的健康科普活动，不断推动健康服务向社区和家庭延伸。

北京大学国家发展研究院教授李玲认为，习近平总书记的重要讲话立足当前、着眼长远，为下一步卫生健康工作指明了前进方向，提供了根本遵循。这次抗疫是将制度优势转化为人民健康福利的典范。我们要从国家治理体系建设上，构建起强大的公共卫生体系，筑牢保障人民生命安全和身体健康的制度防线。要推动将健康融入所有政策，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节。卫生健康体制机制要转向以健康为中心，而不是以治病为中心。要传承和发展三级预防保健体系，在医联体的基础上建设健康共同体，打造平战结合、医防融合的防护网，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康保障。

加大卫生健康领域科技投入

习近平总书记指出：“科学技术是人类同疾病斗争的锐利武器，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。要加大卫生健康领域科技投入，集中力量开展核心技术攻关，发挥新型举国体制的优势。”

浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波说，在公共卫生领域，大型公立医院是应对突发公共卫生事件的主力之一，应加强传染病学科建设和人才配备，探索科研机构与大型综合医院联合培养人才，取长补短，提升整体公共卫生应急的能力。大力推进大数据、人工智能等科技手段在公共卫生领域的应用。这些科技手段能及时发现全国范围内的公共卫生薄弱点，第一时间发现异常情况，及时跟踪传染源，提升防控效率。大力培养公共卫生方面优秀人才，加大中西医结合的课题研究投入，深度挖掘中医药防治疫病的经验和方法。

中国医学科学院阜外医院内科管委会副主任宋雷说，我们要以临床为导向，推动疾病诊疗向精准化、个体化发展迈出坚实一步，最终全面提升医疗救治能力，筑牢防护网，造福更多患者，维护人民健康。

云南省德宏傣族景颇族自治州中医院副院长张益俊说，坚持中西医结合、中西药并用，中西医优势互补，是打赢疫情防控阻击战的重要法宝。我们要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加大卫生健康领域科技投入，采取综合措施，发挥中医药的独特优势，加快推进中医药能力建设。一方面加强基层中医药服务能力建设，另一方面持续建设民族医药特色门诊，从而打造一支高水平的中医疫病防治队伍。

北京大学第一医院院长刘新民说，目前针对新冠肺炎的疫苗和药物正在抓紧研发，中国疫苗研发体现了制度优势，创造了中国速度。联防联控机制为疫苗研发创造了良好环境，科技力量迅速动员，政策法规给予支持，全国上下形成了合力。在疫苗研发过程中，我国严格依法守住疫苗安全性的底线，体现了生命至上的理念。

浙江工商大学法学院党委书记骆梅英说，我们要总结提炼大数据、信息化和人工智能在这次疫情防控中发挥作用的成果和经验，今后要加大科研投入力度，建立健全突发传染病预警、应急预案和应急响应启动、应急决定实施、应急物资战略储备等制度，把维护人民健康的防护网织得更密更牢。

（本报记者李红梅、白剑峰、王君平、申少铁、邱超奕、王沛、戴林峰、李茂颖、窦瀚洋）

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 02 版）