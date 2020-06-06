八部门集中开展为期半年的专项整治行动 进一步营造积极健康网络直播空间

本报北京6月5日电 （记者张贺）针对网民反映强烈的网络直播“打赏”严重冲击主流价值观等行业突出问题，国家网信办、全国“扫黄打非”办会同最高人民法院、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、市场监管总局、广电总局等部门5日启动为期半年的网络直播行业专项整治和规范管理行动。

据介绍，近日，根据群众举报线索并经核查取证，首批依法依规对“皇冠直播”“嗨够直播”“UP直播”“月爱直播”等44款传播涉淫秽色情、严重低俗庸俗内容的违法违规网络直播平台，分别采取约谈、下架、关停服务等处罚；对“幺妹直播”“触手直播”“9158美女视频”“喵播”“么么直播”“蜜桃直播”“啵比直播”等平台传播网络低俗直播内容做出行政处罚。

近年来，网络直播行业虽然得到了有效治理和规范管理，但一些中小型直播平台依然乱象频出，严重破坏了网络生态，对青少年的健康成长带来恶劣影响。据了解，国家网信办、全国“扫黄打非”办将会同有关部门，坚持标本兼治、管建并举，在进行专项整治的同时，科学制定推动网络直播行业高质量发展的管理规则和政策导向，探索实施分级分类管理规范以及网络直播打赏、带货管理规则，形成激励正能量内容供给的网络主播评价体系，严厉打击违法违规直播行为，严肃追究相关直播平台责任，进一步营造积极健康、正能量充沛的网络直播空间，促进网络生态持续向好。

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 06 版）