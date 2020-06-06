多地狂犬疫苗短缺 相关疾控部门提醒市民做好防控

人民网北京6月6日电 （杨迪 董童 崔元苑）近日，河北石家庄一位女士向人民健康反映，孩子不慎被狗咬伤，在市区询问多家接种点，均被告知无法注射狂犬疫苗。人民健康调查发现，今年以来，山西、河北、广西、云南等地均出现了人用狂犬疫苗紧缺的现象，对于何时能够恢复正常供应，目前尚无法确定。对此，多地疾控部门针对人用狂犬疫苗供应紧张的现状发布公告，提醒广大市民做好日常防控。

多地狂犬疫苗存在短缺现象

人民健康在调查中了解到，自今年以来，全国已经有多地发布人用狂犬疫苗短缺的消息。3月2日，泸州市疾控中心发文称，受部分生产企业生产设备升级改造、停产整改和中检院批签发速度减慢等因素影响，今年全国、省狂犬病疫苗供应情况不容乐观，严重供不应求。

4月24日，南充市疾控中心发消息指出，今年以来，受部分生产企业生产设备升级改造、停产整改和中检院批签发速度减慢等因素影响，全国、全省狂犬疫苗供应紧张，该市也出现库存严重短缺。为解决疫苗短缺问题，中心积极与省疾控中心、生产企业沟通协调，但供应量仍难以满足犬伤患者接种需求。

今年5月以来，人用狂犬疫苗短缺的态势进一步扩散。5月21日，邢台市疾控中心发布了一则《关于近期邢台市狂犬病疫苗短缺的告知书》。其中指出，近一段时间因疫苗生产企业产能不足，加上新冠疫情影响，全国范围内出现狂犬病疫苗供应紧缺现象。邢台市也受到影响，且疫苗紧缺状态还将持续一定时间。除此之外，定州疾控、邯郸疾控等部门也相继发布了狂犬病疫苗短缺的提示。

人民健康致电石家庄12320卫生热线，对该地区狂犬病疫苗短缺状况进行核实。热线工作人员介绍，现在不仅是石家庄，包括河北省和许多省市均处于疫苗短缺状态。被问及疫苗短缺的具体原因，该工作人员回答：“一方面可能是药监部门在流通等方面的批签发比较严格；另一方面是由于疫情期间，相关厂商可能没有生产狂犬病疫苗，因此产量比较少。”

该工作人员还表示：“除石家庄本地的电话外，也接到过外地的电话，有可能当地的疫苗也呈现短缺状况。”

在拨打多地医院热线电话询问时，人民健康发现，一些地区的医院仍然可以注射狂犬病疫苗。北京航天中心医院的工作人员回应称，医院的狂犬疫苗并没有断货，可全天24小时到院进行注射。青岛市市南区人民医院狂犬病暴露处置门诊和市北区人民医院狂犬病暴露处置门诊的工作人员亦表示，医院可以注射狂犬病疫苗。

疫苗短缺或与产量减少等因素有关

狂犬疫苗为什么会出现供应紧张的现象？定州市疾控中心在其发布的《目前狂犬疫苗供应紧张 远离传染源是关键》提示中解释，目前狂犬疫苗供应短缺，原因首先就是受疫情影响，有的厂家不得已停工了一段时间，原料供应短缺；另一方面就是随着疫苗批签发管理越来越严格，有的厂家不再具备生产资质，生产厂家减少，疫苗也就相应减少了。

这篇提示谈到，长春长生企业停产后，另有两家公司（诺成生物，吉林迈丰两家公司）被停止批签发。长生生物事件以后，以及《疫苗法》的实施，对疫苗质量要求提高，以及疫苗全程电子监管码的追溯使生产企业（河南远大和长春卓谊两家公司）对疫苗进行单支包装，导致疫苗供应不足。按照有关规定，疫苗生产应当按批准的工艺流程在一个连续的生产过程内进行，如果有工艺上的改变，如为提高产量将小规格的发酵罐换成大规格的发酵罐，这都需要企业重新提交注册申请，而这个审批过程也需要1至2年时间。

而据健康时报发布的消息，根据狂犬病疫苗批签发记录，与去年同期批签发了1937万支相比，今年1月至4月是1775万支，并没有明显减少。狂犬疫苗紧缺的原因可能由于疫苗采购工作因疫情原因没有衔接上。

人民健康还致电国内某狂犬疫苗生产企业，了解当前我国疫苗生产情况和市场供应情况。但截至发稿前，尚未收到回应。

狂犬病致死率高 受伤后应及时处置

中国疾病控制中心官网显示，狂犬病在我国被定义为乙类传染病，是由狂犬病病毒属导致的一种急性脑炎，发病的狂犬病动物是传染源。病毒经唾液排出，通过破损皮肤，直接接触粘膜而导致感染。常见途径为咬伤、抓伤，但要注意的是，发病的动物舔舐口腔、会阴、肛门等粘膜，或者尚未愈合的伤口，都可以传播病毒。

该疾病的潜伏期通常为1至3个月。非特异性表现为低烧、乏力、全身不适等，一般持续2天至10天。另外，狂犬病大部分病人均为狂躁型，特异性表现为高度兴奋、恐水、怕风、阵发性咽肌痉挛等，可能会咬人、抓人；另外一种为麻痹型，以四肢无力、麻痹为常见症状。

狂犬病患者一旦发病后几乎100%死亡。我国属于狂犬病高风险地区，尽管近年来病例数每年持续下降，但该病当前仍是我国第三大传染病死因。如果被犬、猫、蝙蝠等野生动物咬伤，应及时进行暴露预防处置，完整流程包括：伤口处理（伤口冲洗→清创→消毒）→注射免疫球蛋白（必要时）→伤口缝合（必要时）→注射疫苗。伤口处理包括彻底的冲洗和消毒，应首选去正规医疗机构。

正确的清洗伤口方法为：用肥皂水或其他弱碱性清洗剂和一定压力的流动清水（如自来水管）交替清洗咬伤和抓伤的伤口，冲洗伤口周围，最后用生理盐水冲洗伤口。若自行清洗伤口，之后也要去专业机构进行后续处理。

为免于发病，必要时还需注射抗狂犬病免疫球蛋白。注射时应注意三点：当皮肤被贯穿、破损的皮肤被舔舐，或开放性伤口或粘膜被舔舐时应注射；对患有严重免疫缺陷（艾滋病临床期、使用免疫抑制剂超过1个月等），若无免疫史，无论皮肤是否被贯穿都应注射；即使有免疫史的干细胞移植患者，无论皮肤是否被贯穿也应注射。

中国疾控中心强调，注射狂犬病疫苗要通过1个月左右才能完成免疫，一定要严格按时间规律接种，不可中断。目前有“5针法”和“4针法”两类疫苗。