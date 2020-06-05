江西省开展医疗机构废弃物专项整治

近日，江西省卫生健康委联合省生态环境厅、省工业和信息化厅、省公安厅、省住房城乡建设厅、省商务厅、省市场监管局印发《江西省医疗机构废弃物专项整治工作实施方案》，决定于2020年5-12月联合开展医疗机构废弃物专项整治工作，旨在进一步规范我省医疗机构各类废弃物的回收处置，严厉打击涉及医疗废物的违法犯罪行为，曝光一批违法机构，惩处一批不法分子，斩断医疗机构废弃物黑产业链，保护人体健康和生态环境。

为确保专项整治取得实效，我省组建专项整治工作领导小组，明确部门职责分工，分阶段推进落实三项重点整治任务。一是整治医疗机构违法违规行为。重点整治医疗机构不规范分类收集、登记和交接废弃物；未使用专用包装物及容器盛装医疗废物，未按照规定暂存医疗废物；未将医疗废物交由有资质的单位集中处置，或自建医疗废物处置设施处置不规范；虚报瞒报医疗废物产生量；未严格执行危险废物转移联单制度，非法倒卖医疗废物等行为。二是整治医疗废物集中处置单位违法违规行为。重点整治医疗废物集中处置单位无危险废物经营许可证，或未按照许可证规定收集、贮存、处置医疗废物；未按规定及时收运医疗机构医疗废物、未严格执行危险废物转移联单制度；医疗废物的转运和处置不符合要求；医疗机构外医疗废物处置脱离闭环管理，非法倒卖医疗废物等行为。三是整治其他单位和个人违法违规行为。重点整治非法倒卖、回收利用和处置医疗废物；生活垃圾处置单位未及时清运、处理医疗机构生活垃圾；再利用的输液瓶（袋）用于原用途、制造餐饮容器以及玩具等儿童用品等；医疗机构外输液瓶（袋）回收利用脱离闭环管理等行为。 （来源：江西省卫生健康委医政医管处）