博鳌亚洲论坛举办全球健康论坛第二届大会筹备工作视频专家会议

6月2日，博鳌亚洲论坛成功举办全球健康论坛第二届大会筹备工作视频专家会议。博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍主持会议，论坛理事长潘基文、秘书长李保东、国家中医药管理局副局长孙达、山东省委常委青岛市委书记王清宪、山东省副省长孙继业和论坛荣誉战略合作伙伴沙特基础工业公司副总裁李雷到会致辞。多国公共卫生及相关领域专家、国际组织、驻华使领馆、东道国政府有关部门、东道地山东省和青岛市政府、卫生领域专家学者、行业企业及媒体代表等200余人与会。

与会各国专家高度赞扬东道国中国政府在短时间内迅速控制住国内新冠肺炎疫情的暴发，为全球抗击疫情争取了时间，积累了经验。同时，东道国中国政府还积极支持全球抗疫行动，彰显责任和担当，不仅及时分享信息和经验，还向有需要的国家和地区提供抗疫物资援助以及派遣医疗专家队伍。

专家们普遍认为，在抗击新冠肺炎疫情的过程中，共享信息和经验以及跨国跨地区协调合作至关重要。世界卫生组织为此做了大量工作，充分发挥作用，协调全球应对。尽管各国制度不一、文化不同，疫情发展和传播的进程也不完全一样，但是对同一种突发传染病，预防和应对的基本规律是相通的。国际社会应该相互借鉴、共同遵守，才能形成抗击疫情的最大合力，从而最终战胜疫情。

专家们还表示，在当前新冠肺炎疫情依然肆虐全球的特殊时期，全球健康论坛大会可以为全球抗疫行动发挥重要平台作用。第二届大会应根据疫情发展形势，及时调整大会日程和讨论议题，并在保证参会嘉宾的身体健康、控制境外病例输入和防止疫情反弹等方面做出相关预案。

博鳌亚洲论坛于2018年设立全球健康论坛，并于2019年6月在青岛成功举办首届大会，为全球政商学界搭建起一个健康与卫生领域交流与合作的高端平台，促进了全球健康体系的建设和健康产业的发展。全球健康论坛第二届大会将于2020年10月在中国山东青岛举办。