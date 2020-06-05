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夏季贪凉容易热伤风

2020年06月05日08:40 来源：重庆日报

时至6月，天气更加炎热，人体为了散发体内的热能，毛孔扩张、出汗增多，此时若过度贪凉或忽冷忽热，极容易导致夏季感冒，俗称热伤风。

热伤风的症状包括：低热或自觉发热、头痛头晕、打喷嚏、流鼻涕、身重如裹、倦怠无力、呕吐、腹泻、小便黄等。

所以，越是炎热的天气，在使用空调、电扇时越是要注意方法，防止使用不当伤害身体。

首先，使用空调时设定温度最好不要低于26℃，且要定期开窗通风换气。

其次，从炎热的室外进入空调间时，应提前将汗擦干。如果是在自己家里，最好进入室内让体温稍微下降一点，汗基本干了之后再打开空调。

如果家中有小宝宝，就更要注意。最好避免频繁出入空调环境。如果家中开启多台空调，可设置统一温度，避免宝宝在不同温度的房间或客厅里频繁地适应，减少忽冷忽热导致生病的机会。

此外，平日里出汗后要及时换衣服，勤洗澡。注意洗温水澡，使皮肤毛孔舒张，有利于阳热的发泄。需要注意的是，切忌出汗后立即洗澡，更不要大汗淋漓时用冷水冲澡，这样会使寒邪趁机进入人体，很不利于健康。

（记者 栗园园）

(责编：许晓华、李轶群)


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