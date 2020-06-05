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健康管理专家提醒：朋克养生要不得 不妨试试倒三角饮食

李琅

2020年06月05日08:38 来源：重庆晚报网

　　近来，90后年轻网友为自己的养生方式，取了一个有趣的名字：朋克养生。其特征是，一边熬夜一边涂高价护肤品，一边吃油腻夜宵一边疯狂节食减肥，往啤酒里泡枸杞，在可乐里加党参，吃完大鱼大肉再来盘青菜等等。实际上，年轻网友们在肆无忌惮放纵自己同时，又在养生道路上焦虑不安。

　　那么，年轻人养生应注意些什么？有必要提前进入个人健康管理吗？记者邀请健康管理专家江伟，来为大家讲讲年轻人该如何保养。

　　别到身体透支才重视

　　“年轻人所谓的‘熬最晚的夜，用最贵的面膜’生活方式，其实并不可取。”接受记者采访时，江伟首先讲出这番话。

　　在重庆，江伟已为近千人进行私人定制健康管理。他告诉记者，他所接触的服务对象中，身心出现亚健康、抑郁、睡眠不佳等不良状态的中年人居多。其中男性数量最多，年龄普遍集中在40岁至50岁之间。

　　“他们大部分是企业高管、政府机关人员、白领，几乎是行业里的精英人士。”江伟说，他们的身体都发出一个相同信号，便是透支。

　　这些年，江伟明显感受到，人们对健康的管理意识有所提升，寻求专业人士进行个人健康管理的需求也在增加，但形成健康管理意识的人群多为中年人。

　　“年轻时不注意饮食习惯和生活作息，拼命工作和挣钱的同时，又一味消耗身体去应酬喝酒。人到中年身体透支，逐渐出现健康危机，又慌忙病急乱投医。”江伟提醒年轻人，身体健康一旦长时间忽略，即便能补救效果也不会太理想。

　　“别到了身体透支才引起重视。”江伟建议年轻人记住这句话。

　　健康与家庭关系有关

　　江伟与大家分享个例，看看其中情形是否发生在自己身上。

　　一个月前，一名政府机关人员找到江伟，一脸愁容地说，睡眠障碍已困扰他6年时间。在医院调理许多次，也不见明显好转。

　　江伟告诉记者，失眠者脸色往往不佳，脸部皮肤毛孔粗大，脸部会有轻微浮肿，眼神略显无光，黑眼圈严重等。这些状况，均集中在他身上。因年轻时不定时加班，一日三餐不规律，工作压力大，生物钟紊乱。再加上患上慢性胃病，致使他的失眠加重。

　　“由于没有提早进入个人健康管理，他的人体生物波也出现紊乱。”江伟说，一方面，采用医疗器械辅助缓解的方式，对他的失眠状况进行调理。另一方面，建议他用两到三个月时间调整生物钟。每晚11时前放下手机，逐渐进入睡眠。采用运动手表、手机健康测评软件等方式，了解自己是否进入深睡眠状态。

　　“一个人的健康除了从体检数据上来判断，另外是从人与人之间的社会关系、家庭关系是否健康来判断。”所以，江伟还建议他放松心态与人亲切相处，同时别忘了改善自己所处的办公环境，不妨添置绿植让紧凑和压抑的工作氛围得以缓解。

　　自律对健康至关重要

　　江伟向记者提到一位老朋友，此人刚退休不久，曾为重庆洋人街的文创策划、景观设计、规划发展等方面作出重要贡献，是重庆一家知名企业的企业高管。

　　他在40多岁时，便逐渐感觉到身体不适。企业管理压力大，使其长期处于浅睡眠状态，有时连续几天翻来覆去睡不着觉。因应酬频繁原因，肠胃出现不适，工作状态不佳。有时连续一周应酬，凌晨后回家，清晨又硬撑起床去公司打卡。他算是公司公认的“劳模”，全年无迟到早退，甚至请假的情形也少见。

　　江伟说，这位老朋友曾尝试通过中药来调理健康状态，但效果并不明显。因常年为工作和社交透支身体，直至50岁以后，检查确诊为患上二型糖尿病。并且，没有糖尿病家族史，是身体长期透支和不健康管理所形成的代谢性疾病。

　　“少运动，久坐办公室，失眠，应酬，宵夜，饮酒抽烟，都是造成他患上糖尿病的原因。”江伟建议这位老朋友适度增加运动量。

　　江伟说，生活方式和饮食习惯的自律，对个人健康来说也是至关重要。

　　不妨试试倒三角饮食

　　江伟举例的初衷，是提醒年轻人应趁年轻提早进行个人健康管理。有了健康管理意识，并向健康的生活方式靠拢，那么身体也就尽早得到保养。

　　他提到倒三角饮食，这对于年轻人的饮食健康来说，是较为健康合理的饮食方式。即早餐要吃丰富、午餐适度、晚餐要减少。

　　“往往现在的年轻人，采用的是正三角的饮食方式，与健康饮食相反。”江伟说，若应酬实在推不掉，晚餐就要多加注意和讲究。例如，饭桌上多吃蔬菜；晚上9点后，人体逐渐进入休息状态，避免暴饮暴食。

　　关于夜跑，江伟认为，晚上9点后尽量避免剧烈运动。若每晚睡前1小时坚持做仰卧起坐和俯卧撑类室内运动，同样有益健康。

　　重庆人爱吃火锅，有的年轻人一周约朋友吃两三次。江伟对此提议，吃火锅时多吃海带和海白菜，以及鲜竹笋和方竹笋类食物。前者可帮助肠胃蠕动消化，后者属于膳食粗纤维，有助于帮助肉类消化。

　　女生喜欢吃甜品蛋糕，该注意些什么？江伟说，女性爱吃甜点是天性，健康角度来看，糖类超量食入也是不可取的，特别喜欢吃甜食的女性需要提早检测和控制血糖。

　　“每天清晨起床后，用几分钟时间，感受下自己的身体状况。若身体不适，不妨回想过去几天自己的生活方式有什么不妥，下一步该怎么调节，该做出什么改变。”江伟希望年轻人尽早树立健康管理意识。

(责编：许晓华、李轶群)


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