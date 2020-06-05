进一步加强疫苗药物和检测试剂研发工作

据新华社北京6月4日电 6月4日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，继续抓实抓细内防反弹各项措施，根据境外疫情变化做好外防输入工作，提升防控和救治能力，加快健全公共卫生体系，持续巩固疫情防控成果，加大复商复市复学推进力度，全面恢复经济社会秩序。

会议指出，当前我国疫情形势总体稳定，但近两周个别地方仍有零星散发病例，全国仍有一定数量无症状感染者，境外疫情输入风险不容忽视。下一步，要继续落实常态化防控措施，加强无症状感染者医学管理，坚持实事求是、公开透明发布疫情信息。各地要认真总结常态化防控经验做法，根据国内生产生活秩序恢复、国际人员往来可能增多的情况，阶段性动态调整、精准优化和落实防控措施。国务院联防联控机制要加强指导，推进旅游、文化、体育等行业扩大复工复业。当前各地加快全面复学，要督促各类学校严格落实校园疫情防控技术方案和指引，针对中考、高考等关键时间节点细化全流程防控措施，加强应急演练和相关防疫物资人员准备。

会议指出，在各方面共同努力下，我国新冠病毒检测能力不断提升。目前核酸检测能力超过每天300万人份。要继续做好重点人群应检尽检和其他人群愿检尽检工作，抓紧补上一些地区疾控机构、医院等检测能力短板，特别要加大快速检测试剂和移动便捷设备研发生产力度，便利在更多需要的场合开展检测。要强化防控应急处置、医疗救治能力建设和防疫物资储备。进一步推进疫苗和有效药物科研攻关，加强国际合作。目前相关疫苗研发试验已取得阶段性成效，要尊重科学规律，依法合规积极推进各阶段临床试验，力争尽快取得突破，为维护人民健康提供有力保障。