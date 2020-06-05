中国使馆向叙利亚捐赠防疫物资

新华社大马士革6月4日电 （记者郑一晗）中国驻叙利亚大使馆4日向叙利亚捐赠一批防疫物资，包括医用防护服、口罩、护目镜、消毒用品等。

捐赠仪式在叙利亚卫生部举行。中国驻叙大使冯飚在仪式上表示，新冠疫情发生以来，叙政府果断采取防控举措，民众迅速响应，阻止了疫情蔓延。新冠病毒是人类共同的敌人，中方将秉持人类命运共同体理念，不断加强与叙方的抗疫合作，继续向叙方提供医疗援助，帮助叙人民守护公共卫生安全。

叙利亚卫生部部长助理艾哈迈德·赫莱法维对中方援助表示感谢。他说，叙方高度称赞中方援助，重视双方在应对疫情中的沟通协调。“中国向世界上很多国家提供了医疗援助，这是大国风范的有力体现。”

4月15日，中国政府援助叙利亚的首批抗疫物资运抵叙首都大马士革。4月23日，在中国驻叙大使馆组织下，两国专家举行视频会议，就新冠肺炎的诊断、临床治疗等问题进行了深入交流。