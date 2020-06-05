调研检查高校复学复课前防控工作

新华社武汉6月4日电 （记者李伟）为贯彻落实习近平总书记重要指示和参加湖北代表团审议时的重要讲话精神，4日，国务院联防联控机制联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，副组长、国家卫生健康委副主任于学军到华中科技大学调研检查复学复课前防控工作。

联络组先后深入华中科技大学师生服务中心、防控物资储备中心、留观点、教室、食堂、学生宿舍等场所，实地察看了师生返校办事流程、防疫物资储备、应急处置设施、用餐住宿防控等情况，并与教师、职工、校医、宿舍管理人员等进行了交流。华中科技大学为每一名返校学生准备了有口罩、手套、手消毒液、体温计等多种防护用品和健康手册的“健康包”，常态化防控措施基本落实到位，学生返校复学复课准备工作有序。

联络组指出，6月8日湖北高校毕业年级学生将分批有序返校，学生来自四面八方，加之交流频繁、聚集性增多，势必增加学校、增加武汉的防控难度，对常态化疫情防控是个考验。湖北省、武汉市要时刻绷紧疫情防控这根弦，指导各高校进一步细化实化校园疫情防控工作要求和技术方案，压实校长防控第一责任，精细做好常态化疫情防控工作和返校各项组织工作；要落实好“135”防控措施，将学生返校前、返校中、入校、在校期间、离校等各环节防控措施做好；要完善应急预案，建立学校与医疗机构点对点的“绿色通道”；加强健康宣传教育，让学生牢固树立并践行自己是健康第一责任人。

联络组强调，高校复学复课人员流动性大，各高校要加强返校学生的健康排查、监测，特别是落实好学生跨区域返校管理措施；认真落实教职员工和学生健康情况“日报告”“零报告”制度，做好健康提示、健康管理、教室通风消毒和用餐住宿管理等工作，确保学生安全有序复学复课。湖北省、武汉市及教育、卫生健康等部门，要落实好属地、行业等责任，加强督促检查，确保各项防控措施落实落地，切实保障师生员工生命安全和身体健康。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 02 版）