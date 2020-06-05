热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

全国已收获小麦面积超1.6亿亩

三夏正忙，夏粮丰收有保障

本报记者  高云才

2020年06月05日08:35 来源：人民网－人民日报

 

机声隆隆，三夏正忙。在江苏省徐州市经开区徐庄镇重埠村，一台台收割机穿梭于麦浪间，金黄的麦穗顺着传送带进入脱粒箱，机身后一簇簇麦秆被粉碎还田，“收割、脱粒、还田，用上智慧农机，夏收又好又快！”村党支部书记赵辉高兴地说。

“三农”向好，全局主动。习近平总书记指出，“对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”

5月下旬以来，小麦由南向北梯次进入集中收获期，各主产区抢抓好天气，相继开镰收割，大规模跨区机收全面展开，全国麦收进入高峰期。

农业农村部农情调度显示，截至6月4日17时，全国已收获小麦面积超1.6亿亩，进度过四成半，其中机收面积超1.5亿亩， 连续8天单日机收面积超1000万亩。农业农村部有关负责人介绍，从实打实收情况看，今年夏粮丰收在望。

夏粮由“丰收在望”到“丰收到手”，离不开机械化助力。今年三夏，农机总量投入充足，装备优化升级，全国将有1640万台各类农业机械投入生产服务，“一条龙”开展作物抢收、秸秆处理、产地烘干作业，助推夏收、夏种、夏管实现全程机械化。目前各地共组织调度65万台联合收割机参与夏收，同比增加1万台。预计黄淮海主产区小麦机收率、玉米机播率将分别达到96%、90%以上。麦收进度快、效率高，为保障夏粮丰收提供了有力支撑。

全国冬小麦播种面积3.32亿亩，长势总体较好。今年以来，各地一手抓疫情防控，一手抓农业生产，稳面积、稳政策、稳产能，供应链、生产链秩序井然。

——在“增”字上下功夫。

千方百计稳面积。今年，江西省播栽早稻约1830万亩，比上年增加190万亩；湖南省早稻种植面积1837.2万亩，同比增加195.3万亩。“稳了面积，就稳了粮农种粮的心。”湖南省益阳市欧江岔镇牌口村种粮大户刘进良说。

——在“准”字上做文章。

“资金投向，要精准对接农民需求，激发农民种粮积极性。”清华大学中国农村研究院副院长张红宇说。

政策走向，就是资金投向，各级财政向粮食生产倾斜。江苏省明确，对种植水稻50亩以上的经营主体给予每亩不少于100元的补贴，对全年粮食面积增加1%以上的产粮大县给予500万—1000万元奖补。黑龙江省大力推动秸秆还田，对购置秸秆专用机具的经营主体，在享受国家农机购置补贴的基础上，再给予累加补贴。

——在“干”字上落实锤。

“种粮收入好，今年我种了430多亩早稻，从过去117亩扩大到现在的400多亩，没有政策扶持，那是不可能做到的！” 上海市松江区泖港镇腰泾村种粮大户李春风说。

江西省聚焦44个粮食生产重点县，实行省派指导组驻县、县领导包乡、乡干部包村、村干部包组、组干部包户的“五级包干制”，稳面积任务不完成就不收兵。

丰收的果实，是汗水浇灌出来的。当前，全国夏粮一派丰收景象，为全年粮食丰收奠定坚实基础。今年我国将确保谷物面积稳定在14亿亩以上，口粮面积稳定在8亿亩以上，粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，我们有能力稳住粮食安全压舱石，为应对各种风险挑战赢得主动。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn