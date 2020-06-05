三夏正忙，夏粮丰收有保障

机声隆隆，三夏正忙。在江苏省徐州市经开区徐庄镇重埠村，一台台收割机穿梭于麦浪间，金黄的麦穗顺着传送带进入脱粒箱，机身后一簇簇麦秆被粉碎还田，“收割、脱粒、还田，用上智慧农机，夏收又好又快！”村党支部书记赵辉高兴地说。

“三农”向好，全局主动。习近平总书记指出，“对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”

5月下旬以来，小麦由南向北梯次进入集中收获期，各主产区抢抓好天气，相继开镰收割，大规模跨区机收全面展开，全国麦收进入高峰期。

农业农村部农情调度显示，截至6月4日17时，全国已收获小麦面积超1.6亿亩，进度过四成半，其中机收面积超1.5亿亩， 连续8天单日机收面积超1000万亩。农业农村部有关负责人介绍，从实打实收情况看，今年夏粮丰收在望。

夏粮由“丰收在望”到“丰收到手”，离不开机械化助力。今年三夏，农机总量投入充足，装备优化升级，全国将有1640万台各类农业机械投入生产服务，“一条龙”开展作物抢收、秸秆处理、产地烘干作业，助推夏收、夏种、夏管实现全程机械化。目前各地共组织调度65万台联合收割机参与夏收，同比增加1万台。预计黄淮海主产区小麦机收率、玉米机播率将分别达到96%、90%以上。麦收进度快、效率高，为保障夏粮丰收提供了有力支撑。

全国冬小麦播种面积3.32亿亩，长势总体较好。今年以来，各地一手抓疫情防控，一手抓农业生产，稳面积、稳政策、稳产能，供应链、生产链秩序井然。

——在“增”字上下功夫。

千方百计稳面积。今年，江西省播栽早稻约1830万亩，比上年增加190万亩；湖南省早稻种植面积1837.2万亩，同比增加195.3万亩。“稳了面积，就稳了粮农种粮的心。”湖南省益阳市欧江岔镇牌口村种粮大户刘进良说。

——在“准”字上做文章。

“资金投向，要精准对接农民需求，激发农民种粮积极性。”清华大学中国农村研究院副院长张红宇说。

政策走向，就是资金投向，各级财政向粮食生产倾斜。江苏省明确，对种植水稻50亩以上的经营主体给予每亩不少于100元的补贴，对全年粮食面积增加1%以上的产粮大县给予500万—1000万元奖补。黑龙江省大力推动秸秆还田，对购置秸秆专用机具的经营主体，在享受国家农机购置补贴的基础上，再给予累加补贴。

——在“干”字上落实锤。

“种粮收入好，今年我种了430多亩早稻，从过去117亩扩大到现在的400多亩，没有政策扶持，那是不可能做到的！” 上海市松江区泖港镇腰泾村种粮大户李春风说。

江西省聚焦44个粮食生产重点县，实行省派指导组驻县、县领导包乡、乡干部包村、村干部包组、组干部包户的“五级包干制”，稳面积任务不完成就不收兵。

丰收的果实，是汗水浇灌出来的。当前，全国夏粮一派丰收景象，为全年粮食丰收奠定坚实基础。今年我国将确保谷物面积稳定在14亿亩以上，口粮面积稳定在8亿亩以上，粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，我们有能力稳住粮食安全压舱石，为应对各种风险挑战赢得主动。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 01 版）