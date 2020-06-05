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坚持预防为主 改革完善疾病预防控制体系

——论学习贯彻习近平总书记在专家学者座谈会上重要讲话

本报评论员

2020年06月05日08:35 来源：人民网－人民日报

　　预防是最经济最有效的健康策略。构建起强大的公共卫生体系，关键是坚持预防为主的卫生健康工作方针，改革完善疾病预防控制体系，坚持常备不懈，防患于未然。

　　6月2日，习近平总书记在专家学者座谈会上发表重要讲话，深刻指出只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障；强调疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障，要立足更精准更有效地防，在理顺体制机制、明确功能定位、提升专业能力等方面加大改革力度。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央明确了新时代党的卫生健康工作方针，把“健康中国”上升为国家战略，在以往工作的基础上，坚持用中国式办法解决医药卫生体制改革这个世界性难题，在较短时间内建立起世界上规模最大的基本医疗保障网，公共卫生整体实力和疾病防控能力上了一个大台阶，为提高人民健康水平发挥了重要支撑作用。坚持预防为主的卫生健康工作方针，是对长期以来实践证明行之有效的做法的坚持、继承、发展。这一方针的根本点就是坚持以人民为中心的发展思想，坚持为人民健康服务。“上工治未病。”为维护人民健康提供有力保障，必须坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，全面提高人民健康水平。

　　面对这次突如其来的新冠肺炎疫情，我国公共卫生体系、医疗服务体系发挥了重要作用，但也暴露出来一些短板和不足。构建起强大的公共卫生体系，就要加大改革力度，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾病预防控制基础条件，完善公共卫生服务项目；优化完善疾病预防控制机构职能设置，建立上下联动的分工协作机制；加强国家级疾病预防控制机构能力建设，强化其技术、能力、人才储备；健全疾控机构和城乡社区联动工作机制，夯实联防联控的基层基础；创新医防协同机制，建立人员、信息、资源互通和监督监管相互制约的机制；加强疾控人才队伍建设，建立适应现代化疾控体系的人才培养使用机制。把增强早期监测预警能力作为健全公共卫生体系当务之急，完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，改进不明原因疾病和异常健康事件监测机制，提高评估监测敏感性和准确性，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高实时分析、集中研判的能力。有针对性地推进传染病防治法、突发公共卫生事件应对法等法律修改和制定工作，健全权责明确、程序规范、执行有力的疫情防控执法机制，普及公共卫生安全和疫情防控法律法规，推动全社会依法行动、依法行事。

　　爱国卫生运动是我们党把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践，是贯彻预防为主方针的伟大创举。要认真总结新冠肺炎疫情防控斗争经验，丰富爱国卫生工作内涵，创新方式方法，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。要结合各地实际，全面改善人居环境，加强公共卫生环境基础设施建设，推进城乡环境卫生整治，推进卫生城镇创建。要倡导文明健康绿色环保的生活方式，开展健康知识普及，树立良好饮食风尚，推广文明健康生活习惯。要积极推动将健康融入所有政策，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节。各级党委和政府要把爱国卫生工作列入重要议事日程，探索更加有效的社会动员方式。

　　身体健康是立身之本，人民健康是立国之基。坚持预防为主，改革完善疾病预防控制体系，构建起强大的公共卫生体系，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前，为维护人民健康提供有力保障，就一定能为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月05日 01 版）
(责编：李轶群、许晓华)


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