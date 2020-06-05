“坚守承诺 履行责任”

受新冠肺炎疫情影响，意大利有800万学生通过网络在线学习。安布罗焦·雅科诺教授“把讲台搬到病房”的故事在意大利广为传颂。

49岁的雅科诺是意大利南部城市伊斯基亚市泰莱塞学院的一名化学教授，在确诊新冠肺炎后入院治疗。身在病房，雅科诺一边和病魔斗争，一边坚持网上授课。

雅科诺病情不时反复，授课时间无法固定。但只要身体状况允许，他就会开课。“学习是孩子们生活中必不可少的部分，我不想任何一个学生落下课程。我很高兴地看到，孩子们都能接受我借助视频与他们见面，并且对视频课充满热情。”雅科诺说，“我并不害怕病毒。我希望学生们了解我的经历，从中感悟到‘人生’这堂更重要的课，增强勇气和希望。”

“尽管病痛缠身，他仍然迸发出了巨大的爱和力量”“感谢所有像雅科诺一样坚守的老师们”“我们要更乐观、更强大”“祝愿热爱教学并且不放弃每一个孩子的老师早日康复”……雅科诺的举动得到了意大利网友们的留言称赞。

意大利总理孔特也在社交媒体上表达了对雅科诺的感谢，并表示学生们将为他感到自豪，“即使在病床上，病毒也没有让他与学生分开。就像雅科诺一样，许多意大利民众都在坚守承诺、履行责任。”

近日，好消息传来——雅科诺已治愈出院，重新回到家人身边。“坚守职责的雅科诺教授没被病毒打倒，迎来了人生的新一页。未来，他可以重返课堂，拥抱一直挂念着的学生们了。”当地媒体表示。

意大利共和国参议院议员尼科拉·莫拉表示，雅科诺所表现出的热情和责任感令人钦佩。一名网友表示，身处逆境和危险中依然不放弃的雅科诺教授，是共抗疫情中无数无名英雄的缩影。他们的努力坚守和奋斗，将共同创造出更加美好的未来。

（本报罗马6月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 16 版）