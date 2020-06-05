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人民时评：武汉全民检测结果增添信心

田豆豆

2020年06月05日08:33 来源：人民网－人民日报

相信检测结果和武汉的绿码，“这是对武汉人民抗疫做出巨大贡献最好的感谢和最大的支持”

日前，武汉市通报了集中核酸检测排查结果，从5月14日0时至6月1日24时，武汉近990万人已接受集中核酸检测，发现确诊患者为零。除6岁以下儿童，武汉市民核酸检测已实现“全覆盖”，无症状感染者检出率仅为0.303/万，全市无症状感染者在人群中占比极低，未发现无症状感染者传染他人的情况。武汉全民检测，在新冠肺炎疫情防控常态化背景下具有重要意义。

尽管武汉4月8日已解除离汉通道管制，但无症状感染者的存在，依然让人难以完全放下揪着的心。由于担心与无症状感染者“不期而遇”，武汉市民坐地铁、乘公交、逛商场、去餐厅仍有心理压力，线下消费仍不活跃。

习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时说：“当前，摆在湖北面前的紧要任务，就是全力做好统筹疫情防控和经济社会发展工作。”如何做好统筹？疫情控制有力，人民恢复信心，才能让湖北经济社会发展真正回归“正常轨道”。信心从何而来？不仅靠呼吁，靠全国人民支持武汉的一片爱心，更要靠科学，靠以事实说话。

武汉的全民检测一方面让几乎所有无症状感染者“浮出水面”，接受必要的隔离和治疗；另一方面，也为了解武汉无症状感染者存在数量、所占比例、传染性高低，提供了精准的大数据。大规模检测的结果，甚至好于专家的预期。中国疾病预防控制中心副主任、国务院联防联控机制联络组专家冯子健说：“检测数据说明，武汉地区新冠病毒的传播基本上接近阻断。武汉和全国其他地区疫情反弹传播的风险处于相同水平。”

科学的检测结论，首先让武汉市民自己的信心迅速恢复。连日来，许多武汉市民在朋友圈晒出核酸检测结果，屡屡刷屏。这个“六一”儿童节，许多家长终于敢带着在家“闷”了上百天的孩子去户外踏青，去商场购物，去餐厅堂食，少了后顾之忧。对湖北省和武汉市而言，武汉全民检测可以消除对病毒的担忧，为疫情防控取得彻底胜利奠定基础，为激发消费、恢复经济创造前提条件。从全国层面来说，武汉全民检测再次体现着人民至上、生命至上的价值理念，也为全国范围内统筹疫情防控和经济社会发展注入了信心。正如李兰娟院士所言，相信检测结果和武汉的绿码，“这是对武汉人民抗疫做出巨大贡献最好的感谢和最大的支持”。

同时，武汉全民检测再次展现了中国精神、中国力量、中国效率。社区基层组织动员起来，使得近990万人可以分小区、分楼栋、分时段有序接受采样，体现出强大的动员能力；同时，在检测方法上，武汉集中核酸检测排查以单检为主、混检为辅，混检单次不超过5个样本合并检测。

这样的武汉，这样的武汉人民，正以坚定的信心、崭新的姿态、积极的作为，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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