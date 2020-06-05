人民时评：保持加强生态文明建设的战略定力

以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，才能把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大

统筹考虑疫情对经济社会发展的影响，把握好推进生态环境保护工作的节奏和力度，提高生态环境治理成效，突出依法、科学、精准治污

6月5日“世界环境日”到来之际，有的地方将世界环境日主题“关爱自然，刻不容缓”与中国主题“美丽中国，我是行动者”结合在一起，开启宣传周活动；有的地方将奔跑活动与捡垃圾结合在一起，开展跑捡公益活动；有的地方邀请小学师生走进环境资源巡回法庭，让学生与环保法治“亲密接触”……丰富多彩的活动，传递出一个理念：大家从自己做起、从现在做起，一起来为祖国大地绿起来、美起来尽一份力量。

建设美丽中国，人人都是行动者。今年全国两会期间，首都北京美丽的蓝天白云，在代表委员们的手机里刷了屏。随着京津冀及周边地区大气污染治理持续推进，北京的空气质量显著改善。“十三五”规划明确的9项生态环境保护约束性指标，有力推进落实，其中7项指标已经提前交出合格答卷。放眼全国，空气更清新、河水更清澈、大地更清洁的景象，如今随处可见，人们的生态环境获得感日益增强。这是因为，党的十八大以来，我国把生态文明建设摆在治国理政突出位置，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，攻城拔寨，闯关夺隘；这是因为，14亿中国人珍爱环境、呵护自然，全力推动生态文明建设进入快车道。

当前，受新冠肺炎疫情冲击和世界经济衰退影响，我国发展面临前所未有的困难挑战。疫情影响下，是否会放松生态环境保护“红线”？在这一特殊时期，习近平总书记先后赴浙江、陕西、山西考察调研，“生态优先、绿色发展”这个鲜明主题贯穿其中。习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议内蒙古代表团审议时强调：“要保持加强生态文明建设的战略定力”。谆谆叮嘱、语重心长，彰显了党中央推进新时代生态文明建设的意志和信心，也引领全国人民行动起来，朝着全国生态文明建设和经济高质量发展迈出坚定步伐。

保持加强生态文明建设的战略定力，就要充分认识到，保护生态就是发展生产力，保护生态和发展经济并非不可调和的一对矛盾。加强生态环境保护，能对产业结构优化升级和发展方式绿色转型起到倒逼作用，助力推动传统和新型基础设施高质量发展，推动节能环保产业发展壮大。以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，才能把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大。

保持加强生态文明建设的战略定力，就要坚持方向不变、力度不减、标准不降，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，擦亮全面建成小康社会的绿色底色。不能因为遇到困难和挑战，就动摇、松劲、开口子，放松对环境监管和环境准入的要求。与此同时，也要统筹考虑疫情对经济社会发展的影响，把握好推进生态环境保护工作的节奏和力度，提高生态环境治理成效，突出依法、科学、精准治污。

人不负青山，青山定不负人。良好生态离不开最广泛的绿色行动。各级党委和政府，广大企业和公众，大家勠力同心，坚持不懈推进绿色发展，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动形成绿色生产生活方式，定能让全面小康的成色更足，让美丽中国的愿景早日变为现实，为建设一个洁净美丽的世界作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 05 版）