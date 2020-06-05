“神兽”返校 这些健康作业快抄

从2020年6月1日起，全市普通中学高一、高二年级，初一、初二年级和小学六年级返校上课。从6月8日（周一）起，小学四年级、五年级返校上课，一至三年级同步做好返校准备。具备开园条件的幼儿园可陆续开园。

“神兽”们陆续“归笼”，是不是让你长舒了一口气。别忙，面对作息调整、学习任务增加，孩子们返校后需要完成的健康作业你都做了吗？北京市疾控中心从预防近视、运动伤害、脊柱弯曲等多方面给大家布置了功课，并送上“开学一日攻略”。快来抄作业啦！

复课初期关注视力变化 北京市疾控中心提醒家长，复课初期，多注意孩子的用眼行为，关注视力变化。具备条件的学校要对学生进行视力监测和屈光筛查；增加阳光下户外活动。每天保证2小时以上的户外活动时间，体育课和大课间尽量在户外进行，错时、错峰，拉开学生体育活动时的间距；坚持做好眼保健操。做眼保健操前彻底清洁双手，也可选用不接触眼部的“眼放松操”“爱眼操”；教室采光不足应用照明补充。照明光源应采用三基色光源照明设备。

每周至少测量一次体重 常监测体重。每周一次或数次测量体重变化，及时调整饮食和锻炼强度，防止体重过快增长。合理安排作息。小学生每天睡眠时间不少于10小时，初中生不少于9小时，高中生不少于8小时。合理膳食，均衡营养。每天吃一个鸡蛋、喝一杯奶，多吃新鲜蔬菜、水果，零食适量，别影响正餐；学校食堂应提供平衡膳食，菜肴、主食应品种丰富，供餐满足粗细、荤素搭配。

尽量选择双肩背包防脊柱弯曲 家长、教师平常多从背面观察学生立正姿势时双肩是否等高，左右肩胛骨以及骨盆是否对称；学生注意保持正确姿势，如坐姿、站姿、行走步态及学习、看电视电脑的姿势等；加强体育锻炼，增强后背肌肉群的力量，如游泳、打球、吊单杠等；床不宜过软，枕头不能过高，尽量选择双肩背包，避免肩重一侧过多；多晒太阳、多吃含钙丰富的食物等。

初期主打中小强度运动 预防运动伤害，孩子身体不适时应在运动前告诉老师，避免带病运动。复课初期注意训练内容以恢复性训练为主，从“零起点”教学开始，训练以中小强度为主。运动前检查运动场地和运动器械的安全。穿着合体的运动服、运动鞋，不佩戴饰物。做好热身活动。运动时，运动器械必须在老师指导下使用，做好防护，遵守各项运动规则，按照动作规范进行练习和锻炼。运动中受伤，及时告诉老师，主动休息，密切观察，必要时就医。运动后，做好拉伸、放松活动，不立即停下，不大量饮水，不吃冷食，不喝冷饮。

送你上学一日攻略

晨起

自我健康监测。家长和孩子自测体温，如果出现发热（≥37.3℃)、咳嗽、乏力、腹泻等症状，不要上学。视病情就医或居家观察，并及时向班主任汇报。

物资准备。准备好一次性医用口罩或医用外科口罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，并学会正确使用。

上学放学途中

上学放学途中要坚持家庭和学校“两点一线”，避免不必要的外出活动。

住所距学校较近，建议步行或骑行。尽量避开人群，不在人多处逗留。

住所距学校较远，优先选择私家车出行。提前与家人约好接送时间地点，不在校门口聚集。

如果乘坐公共交通工具，需全程佩戴口罩，有序乘车。避免与咳嗽、打喷嚏的人面对面。乘车过程中不要用手触摸口、眼、鼻等。减少不必要的交流，不在乘车过程中进食或饮水。

接触公共物品后，立即用免洗手消毒剂或消毒湿巾擦手。如果无法做到手清洁，可佩戴一次性手套，注意一次性手套不重复使用。到校或回家后及时洗手。

在校期间

进校 间隔一米以上，排队依次进入校园。自觉接受体温监测，体温正常方可进校，如异常应听从老师安排。

进班 配合老师在上下午第一节课前做好晨午检，如有身体不适及时告诉老师，因病缺课的学生应将病情和就诊信息及时报告班主任。

在教室内应一人一桌，尽量拉开间距，做好教室通风。

课间 适度活动，杜绝追逐打闹，不串座、不串班。就近、有序如厕，避免拥挤，如厕前后正确洗手。

就餐 餐厅排队及用餐时与同学保持一米以上距离。遵循分时、错峰、单向就餐的原则，避免交谈，不要和他人共用餐具、杯子和食物。

合理膳食，均衡营养。多喝白开水，不喝或少喝含糖饮料。

回家后

进门用肥皂（洗手液）和流动水按照七步洗手法洗手，洗手过程不少于20秒。

取下口罩，放置通风良好处。如需更换，按照生活垃圾分类处理。

对文具、钥匙、公交卡等频繁接触的物品可用75%的酒精擦拭。文/本报记者 李洁