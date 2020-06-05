北京门头沟区严查复园幼儿园食品安全

为做好幼儿园开学复课前的各项准备工作，严防群体性食品安全事件发生，近日，门头沟区市场监管局总结前期中小学复学复课发现的问题，结合幼儿园特点，通过“三个集中”全面强化拟复园幼儿园的食品安全。

门头沟区市场监管局以属地食药监管所为单位对幼儿园负责人进行集中约谈，要求严格落实食品安全园长负责制，建立健全食品安全管理制度；集中检查，全面排除风险隐患。工作人员重点检查了幼儿园食品原材料进货查验、库房食品贮存、工具使用和餐具消毒等情况，要求食堂员工做好体温监测、佩戴口罩和定期体检等工作；集中培训，对幼儿园食堂的管理人员和从业人员开展食品安全培训，重点强调《餐饮服务食品安全操作规范》中涉及食品制作过程和学生食堂的规定和要求，大力推广“公筷公勺”理念，倡导新时代“餐桌文明”。

下一步，门头沟区市场监管局将结合监督检查，对拟开学的幼儿园提前进行预审，严把食品原料采购关、储存关、加工过程关，筑牢食品安全防护网。

北京青年报记者从门头沟区市场监管局还了解到，近日，该局启动了食品领域侵权假冒违法行为“零容忍”行动，将日常监督检查和监督抽检工作相结合，从快从速从重办理了一批典型案件。

截至目前，该局共办理食品领域一般程序行政处罚案件11起，罚没款共计41.5957万元，案值金额2.599万元。案件包括食品流通环节6件，餐饮环节5件。种类包括：水果蔬菜类5件、肉类3件、水产品类2件、食用油类1件。主要违法行为包括兽药残留、农药残留、重金属含量超食品安全标准限量，食品原材料不符合安全标准。

未来，门头沟区市场监管局将继续保持对食品各环节侵权假冒行为的高压态势，强化责任，不断改进工作举措，为保障辖区食品市场稳定做出贡献。（记者 王薇）