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北京市今年将评选不超过100名享受市政府技师特殊津贴人员

抗疫先锋可申评3万元技师特殊津贴

2020年06月05日08:19 来源：北京青年报

今年，北京市将评选不超过100名享受市政府技师特殊津贴人员。北京青年报记者昨日从北京市人力资源和社会保障局了解到，在应对新冠肺炎疫情等社会重大突发事件中，发挥积极作用、做出突出贡献，形成良好的社会影响力的人员也可参评特殊津贴，获评者将享受每人一次性特殊津贴3万元。

据了解，北京市享受政府技师特殊津贴人员从2008年开始评选，每两年在全市范围内评选一次，每次评选不超过100人。本市十大高精尖产业、金融科技产业、现代服务业、文化创意产业和传统优势产业等企事业单位中，工作在生产、服务一线岗位上且符合条件的技师、高级技师，均可参加享受市政府技师特贴人员的评选。已享受国务院政府特殊津贴人员、市政府技师特贴人员不再重复参评。

参评人员需要近5年来（2016年以来）取得的技能成果和业绩贡献突出，在国内或本市同行业中处于领先水平，享有较高声誉，具有技师、高级技师国家职业资格或技能等级证书， 并具备下列条件之一：

（一）技术技能高超，在技术革新、技术改造、技术攻关和预防排除重大事故隐患中成绩突出，并在本市或国际国内有重要影响。

（二）在本职业（工种）中具有绝招绝技，总结出先进的操作技术方法，有效提高劳动生产率，实现同行业较高的生产、销售记录；或建立技师工作室，在技术攻关、技术创新、技术交流、传授技艺中起到引领作用。

（三）在编制技术工艺标准、开发工艺或工作方法，促进科技成果转化，推广应用新技术、新工艺、新方法等方面作出突出贡献，取得一定的经济效益和社会效益。

（四）在培养后备技能人才上，发扬团队精神，悉心传授技艺，所带徒弟多人成为企业技能骨干，在世界技能大赛、国家技能大赛及市级技能竞赛中取得优异成绩。

值得注意的是，“在应对新冠肺炎疫情等社会重大突发事件中，发挥积极作用、做出突出贡献，形成良好的社会影响力”，也被列入了今年的评选条件之一。

享受市政府技师特贴人员的评选采取单位推荐、专家推荐和个人自荐与归口审核、市级综合评审的方式进行。6月30日前，各归口单位需将推荐人的申请表、职业资格证书、参加技术技能提升培训和研修、参与技术攻关技术研发项目、取得相关技术成果、工作业绩等电子版资料报送至北京市人才服务中心培训部，纸质材料报送至市人力资源社会保障局职业能力建设处，相关文件及表格可登录市人力资源社会保障局政府网站（rsj.beijing.gov.cn/）“通知公告”栏目下载。（记者 解丽）

(责编：李轶群、许晓华)


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