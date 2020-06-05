教育部：今年将从农村生源中招收6822名定向免费医学生

4日，记者从教育部办公厅了解到，今年将继续实施农村订单定向医学生免费培养，2020年中央财政支持高等医学院校为中西部乡镇卫生院培养订单定向免费五年制本科医学生共计6822人，专业包括临床医学、中医学、蒙医学、藏医学和傣医学。

教育部办公厅在《关于做好2020年中央财政支持中西部农村订单定向免费本科医学生招生培养工作的通知》（以下简称《通知》）中指出，中央财政支持的免费本科医学生订单定向招生计划在有关学校的本科层次招生来源计划中单列编制，计划性质为“国家免费医学生”。报考免费医学定向招生计划的考生均须参加当年全国统一高考，实行单列志愿、单设批次、单独划线，只招收农村生源，在本科提前批次录取。

《通知》鼓励有条件的省份可结合本地区实际情况，积极探索按照考生户籍以县为单位定向招生的办法，由各省级教育行政部门根据用人需求以县为单位安排招生计划，只招收定岗单位所在县农村生源。生源不足时，未完成的计划面向全省农村学生补征志愿，并按补征的考生志愿及录取要求，从高分到低分顺序录取，直至完成计划。

《通知》强调，免费定向本科医学生录取后、获得入学通知书前，须与培养高校和定向就业所在地的县级卫生健康、人力资源社会保障行政部门签署定向培养和就业协议。免费定向本科医学生在学期间户籍仍保留在原户籍所在地，毕业后可按有关规定迁入定向就业所在地。（记者张盖伦）