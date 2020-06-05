抗癌博主陷纷争 应有缩小分歧的智慧

近日,B站拥有20万粉丝的博主“虎子的后半生”被曝靠卖惨博取粉丝同情。他自称癌症晚期,家庭负债累累，但有网友曝出疑似其大众点评账号两年打卡多个消费场所，花销不小。6月3日,该博主通过视频、直播澄清,但不少人还是不买账。

假如站在这位博主的角度，他的行为似乎可以被理解。人在特殊情况下可能会有特殊考虑，为了获得更多帮助，这名博主说话写文章难免有夸大的成分。面对网友质疑，只要他的解释符合逻辑，且没有证据推翻，就应该宽容地相信。

然而站在民众的角度来看，可能是另一番天地。纵使这位博主给出真实的解释，但他在“大众点评”平台上比较随意地打卡，这种行为降低了自身的可信度。

网络捐助，尤其是网上打赏，是前所未有的捐助方式。信息如何公开，公开到什么程度；直播的语气如何把握，分寸如何拿捏；卖惨博同情和技巧性展现处境的边界在哪儿等，都缺乏具体的规则。由于缺乏事先的参照，标准不一，纷争在所难免。某种程度上，网络捐助动辄出现争议，或许是其走向规范和成熟的必经过程。

网络捐助走向成熟，不可能一步到位，必然是一个分歧逐渐减少、共识逐渐增多、最终达成基本一致、形成各方都认可和遵循的规则的过程。既然如此，争议双方何不立足当下，先摆出共识和分歧，然后理性地对其进行加减呢？

在这起事件当中，双方的共识在于抗癌博主值得同情，公众的知情权理应得到保证。主要分歧在于抗癌博主是否存在欺骗行为，如果存在，公众是否能给予一定的谅解和宽容。因此，这起事件比较理想的解决办法是，把共识固定下来，然后各方认真遵守，再寻找化解分歧之策。公众对抗癌博主多些包容，而抗癌博主也要避免不当行为。

即使双方让步的幅度很小，但随着共识的不断增加，分歧的不断减少，有望积小步为大步。这样的反思给将来的类似事件提供了借鉴，有利于网络捐助走向成熟。