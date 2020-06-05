疾控工作要形成养兵千日用兵一时的意识

据新华社报道，6月2日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开专家学者座谈会并发表重要讲话。他强调，人民安全是国家安全的基石。要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

习近平总书记的讲话给疾控工作提出了新的要求。疾控不再局限于医疗卫生的一部分，而上升到国计民生重要组成部分的新高度。

就其工作内容而言，疾病控制工作的重点在于慢性疾病的管理，以及对流行性传染疾病的监控分析与预防。这些工作看起来稀松平常，但都是医疗工作中预防为主的集中体现。

现代医学主要包括四大部分，即预防、临床、基础研究和康复。在这四类内容中，临床是最引人注目的，而预防则像我们身边的空气，虽然万分重要，但很多时候人们并没有感觉到它的存在。

我国自古就有“上医不治已病治未病”的说法，用今天的话说，医学的最高境界在于预防疾病的发生。而就医学发展的进程而言，公认救人最多的医生，恰恰是因为发明天花疫苗而载入史册的英国乡村医生爱德华·詹纳，因为他的工作被挽救的生命数以亿计，其对人类的贡献无以估量。

所以，预防对公共卫生体系的意义，确实有着四两拨千斤的分量。特别是对于传染病而言，只有加强疾控建设，把预防体系做大做强，才能真正找到防范各类疫情的铜墙铁壁。

医疗卫生建设必须体现预防为主的理念，这样的意识过去不能说没有，但有些遗憾的是，人们总是在经历了严重的疫情侵袭之后，才更深刻体会到预防为主的意义。不管是当年的非典，还是今年的新冠，每当重大疫情发生以后，人们都深切地感受到疾控体系建设必须加强。

十八大以来，党和政府一直非常重视疾控工作。对于慢性疾病的控制，对于传染病的管理都提高到了前所未有的高度，但因为长期以来人们心目中对临床工作的偏爱，让疾控工作在很多时候依然未能达到自己应有的高度上来。

这是因为，相比于临床工作能够创造非常直观的经济效益，疾控工作在表面上却一直以“花钱”的形象示人，而花钱就意味着负担，这是限制疾控工作发展的重要原因。

在疫情期间，人们很容易形成防控压倒一切的信念，但在平时，这样的理念却常常被忽视。例如，作为防控疫情重要方式的发热门诊，尽管国家有很严格的建设和工作要求，但在具体实施过程中，很多地方却没有提高重视，甚至对一些正常的改动要求都不能配合，导致不少感染性疾病科“带病”工作。没有疫情尚好，一旦疫情来了，窟窿就立刻显示出来。

另外，预防工作的重点是对普通大众的日常宣教。这方面工作的主体应该在基层医疗机构，不宜完全依赖以临床工作为强项的二三级医疗机构。在实际工作中，大医院依赖症现象依然很普遍，很多疾控工作都由大医院牵头。这等于削弱了疾病控制的最前沿阵地，让防控效果大打折扣。

新冠肺炎疫情让人们感受到传染病对于经济建设的巨大杀伤力。所以，疾控工作需要“养兵千日用兵一时”的长远规划。如果总是计较短期的经济账，就做不好疾控工作。同时，做好疾控工作还必须扎根基层，就如习近平总书记强调的那样，要稳定基层疾控队伍。希望这样的期待成为我们健全公共卫生体系的动力，踏踏实实夯实我国的基层医疗根基。