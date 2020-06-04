夏景林：党建引领是全院一盘棋的制胜关键

“我们总共有504名患者，温州所有的危重症患者和80%的重症患者都集中在我们医院，医院救治任务非常艰巨。”温州医科大学附属第一医院党委书记夏景林表示，医院在短短两个月时间里，把新冠肺炎疫情全部控制住，除1名死亡病例以外，其他患者全部治愈出院，亮出了漂亮的成绩单，而党建引领则是全院上下一盘棋参战的关键所在。

“坚定信心、温暖人心、传承经验、保证胜利”，这16个字是夏景林对党支部的理解。他清楚地记得，抗疫初期，党支部给每位队员和党员都发了一块抗疫纪念牌，上面写着“爱心温暖生命，专业护航健康，抗疫路上感谢有你”。

“众志成城、同舟共济、党员干部在先”是这次抗疫胜利的核心和保障。夏景林认为，精准研判、科学部署防控也是制胜关键。“医院体现联防联控，不留死角，控制源头，阻断传播途径，提倡早治为先，科学救治。随着疫情防控常态化，外防输入内防反弹仍不能放松。后疫情时代，要找到日常医疗工作和疫情防控的平衡点，充分发挥好互联网的作用，让全体员工参与到这个工作中来。”