“珍视明护眼公益行”到达陕西安康市平利县

6月4日，“珍视明护眼公益行”来到陕西安康市平利县。与平利县教育局、西安天佑儿童医院共同安排，为老县镇中心小学及老县镇中学1200余名孩子开展视力筛查，进行护眼科普讲座，提高孩子主动护眼意识；同时为孩子进行身高、体重等项目的检测，建立基础健康信息档案，并向学校学生捐赠足球、篮球等运动器材，以及护眼灯、护眼手册、视力表等爱眼护眼用具。

6月1日，珍视明公益行已到云南等地开展。云南省昆明市嵩明县牛栏江镇花箐完全小学有28名小学生系贫困学生，珍视明联合嵩明县医疗保障局、一心堂药业，于六一儿童节向花箐完全小学捐赠了文体用品及珍视明护眼产品，希望他们都拥有健康快乐的童年生活。

接下来珍视明将继续深入践行“关爱儿童·关注眼健康”的活动宗旨，牵手知名人士展开公益项目。珍视明期待牵手更多力量进一步积极提升青少年乃至家长的近视防控意识，严格把关用眼习惯，从小细节做起，减少孩子眼镜化，守国民健康“视界”。