“营养与健康”功能食品论坛举行

5月30日上午，由中国营养保健食品协会、国家心血管病中心高血压专病医联体、日本纳豆激酶协会联合主办的“营养与健康中日专家功能食品交流论坛”举办。中日医学、营养及产业界专家聚焦功能食品日本纳豆激酶NSKSD，展开了深入研讨与交流。

北京神经内科学会会长、首都医科大学附属北京安贞医院神经内科主任医师、博士研究生导师毕齐教授坦言，作为临床医生，之所以选择日本纳豆激酶这一功能营养食品作为研究对象，主要因为它有很大的科学性，这一点也是我们临床大夫最为看重的。

中国营养保健食品协会精准营养专业委员会副主任委员、中国医科大学预防医学研究所所长孙贵范教授说，新冠肺炎死亡数据表明，患有心脑血管疾病、糖尿病、癌症等基础性疾病人群是高风险人群，而血栓形成则是最重要、最直接的死因。

此外，孙教授还深入阐述了血栓防控的营养干预与治疗，并特别强调纳豆激酶在血栓防控中的辅助作用。他指出，纳豆激酶可以在抗凝、溶栓、降压、增加血流量、减少深静脉血栓形成以及提高免疫力等方面，发挥一定的作用。

日方专家、神户药科大学副校长兼日本生物科学研究所所长太田光熙教授，围绕日本纳豆激酶在血栓预防中的应用发表了专题演讲。日本纳豆激酶协会副会长、日本纳豆激酶专利发明人高岡晋作博士从日本纳豆激酶的发现、研究、生产、欧盟认证、应用等方面进行了介绍，对纳豆激酶的生产工艺和检测方法进行了分享。

浙江中粮健康产业投资有限公司董事长袁胜元表示，浙江中粮将继续秉承专心、专注、专业的理念，还将联合更多的行业同仁，大力推动纳豆激酶这一功能营养食品在中国的广泛应用。