可重复使用口罩来了，你会用吗？

新冠肺炎疫情防控进入常态化，口罩已成为日常生活标配。不过，也产生了相应的“口罩之问”，比如口罩何时摘何时戴，口罩如何存储，尤其是一次性口罩能否被可重复使用口罩替代等。

最近，国内多个科研团队和企业称开发出可重复使用口罩。防护效果如何？价格是否亲民？市场是否接受？“新华视点”记者进行了调查。

可重复使用口罩面世 售价高于同类型一次性口罩

最近一段时间，多款可重复使用口罩相继面世。

业内人士介绍，口罩由三层组成，内外两层是无纺布，中间层是被称为口罩“心脏”的熔喷布，三层布通过物理阻隔和静电吸附的原理起到阻挡微尘、病毒的作用。高温、酒精、射线等消毒方式会破坏熔喷布内层结构，导致其失去过滤效果，因此普通口罩无法重复使用。

研发可重复使用口罩关键在于找到抑菌杀菌材料或可经受传统消毒方式的过滤材料。

广州某公司负责人袁建华说，公司采用有机硅烷处理的无纺布作为口罩内外层，可抑制病毒和细菌，口罩可连续有效使用7天。另一款产品使用了聚四氟乙烯过滤膜，可用沸水、清洗或医用酒精喷洒等方式消毒而不破坏过滤效果，可重复使用7天以上。

一款使用聚四氟乙烯材料的“可重复使用纳米口罩”的产品介绍称，其使用的聚四氟乙烯纳米滤膜口罩过滤效率可达到96%以上，比传统熔喷布拥有“更长的使用寿命，可耐受沸水、酒精等消毒杀菌方式”“口罩如果正常戴无破损，可消毒后再次使用”。

公开资料还显示，上海、北京均有公司宣布研发出使用纳米或石墨烯等材料的可重复使用口罩。

据了解，多款可重复使用口罩的售价均比同类型一次性口罩高，比如一款可重复使用纳米口罩售价是60元1包10只，平均一只6元。

目前，一些产品未获得医疗器械相关证件，只在一些超市和电商平台出售。记者在一些电商平台搜索发现，可重复使用口罩价格在每只四五元到几十元不等。

可重复使用口罩靠谱吗？

记者在调查中发现，这些可重复使用口罩质量参差不齐，过滤效率有高有低。

广东省医疗器械质量监督检验所针对某款可重复使用口罩的一项检测报告显示，产品使用3天后，在细菌过滤效率这一指标中，有些样品依然可以达到95%以上。广州检验检测认证集团有限公司出具的一份报告显示，某公司生产的可重复使用口罩在浸泡10次后过滤效率“符合标准要求”。

也有一些口罩在稳定性、技术成熟度上需要改善。比如在广东省医疗器械质量监督检验所的现场检测中，有过滤材料在轻搓之下即脱落，透气性也较差，长时间戴容易呼吸不畅。一份检测报告还显示，有样品在使用多天后细菌过滤效果降为82%左右。

记者采访发现，不少消费者对这类可重复使用口罩的防护效果有疑虑。广州市民王先生说：“可重复使用口罩可否达到厂家宣称的效果，还有个人消毒操作是否符合规范，心里都没底。”

记者在某电商平台几款可重复使用纳米口罩的评价中发现，不少消费者表示，可重复使用大大减少了口罩的使用量；有的消费者提出，用热水漂净后再次使用的口罩防护效果到底如何心里没底；更多消费者认为，口罩价格偏贵。

可重复使用口罩前景如何？

在防疫常态化背景下，我国市场对口罩的需求将保持高位。

有业内人士认为，从长远来看，全民依赖一次性口罩不可持续，因此提升口罩使用率势在必行。

不过，广州市工业和信息化局工业发展处相关负责人表示，新产品进入市场需要经过长期的应用验证与较大资金投入，价格相对偏高，初期市场认可度不高，客观上导致生产与应用脱节、创新产品推广应用困难等问题。

随着我国口罩供应能力提高，一次性口罩价格不断下降，消费者对可重复使用口罩的需求也有所下降，导致企业研发动力不足。

广东省医疗器械质量监督检验所医用材料室主任黄敏菊建议，可加大对可重复使用口罩的研发支持力度，鼓励相关科研机构和企业进行技术突破，提升产品质量的同时降低产品的价格，满足消费者需求。此外，监管部门应尽快出台可重复使用口罩的相关标准，让消费者用得放心。

多名受访业内人士认为，为了降低废弃口罩对环境的污染，需要把民用口罩处理和当前的垃圾分类工作紧密结合起来，让废弃口罩得到妥善处理。（记者马晓澄、荆淮侨）