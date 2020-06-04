报告显示新冠肺炎疫情下我国农业“压舱石”作用凸显

中国农业科学院3日发布的《中国农业产业发展报告2020》显示，与工业和服务业相比，农业受新冠肺炎疫情的直接影响较小，主要是受运输、餐饮、纺织等相关产业的间接影响，农业的“压舱石”作用凸显。

进出口方面，报告称，我国农业-食物系统对国际市场的依赖程度相比其他行业较小，出口占总产出的比重、进口占总需求的比重都低于5%。因此，即使进出口贸易不能完全恢复，农业-食物系统的就业也将基本接近正常。农业-食物系统包括农业、食品加工业以及与其产业链相关的中间投入品、储运销售、餐饮等行业。

报告同时预计，今年全国粮食产量将达6.7亿吨，能够为实现全年经济社会发展目标提供有力支撑。

中国农业科学院副院长梅旭荣在报告发布会上表示，农业作为基础产业具有显著的产出乘数效应，农业增加值每增加1个单位，国内生产总值将增加3.4个单位。因此，加快补齐农业短板，支持农业-食物系统的中小企业，尤其是餐饮等受冲击较大行业的创新发展，将有利于促进经济增长、增加农民收入。（记者董峻）