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敬而远之，大家都好

程  晨

2020年06月04日08:34 来源：人民网－人民日报

对人类而言，如何与野生动物相处，是一项需要长期研究的课题。爱护动物要讲究方法，并非所有动物都需要救助

前不久，某大学开学后，返校的同学们发现校园进了猴子。猴子们有的在垃圾桶翻吃的，有的在楼顶晒太阳，还有的进宿舍楼闲逛。有辅导员提醒学生：不要投喂猴子，以免被攻击，“你们打不过的”。

随着生态改善，在一些地方，野生动物进入人类居住区域的现象时有发生。近日，浙江杭州，淳安县森林公安局接到报警称，有人在山上伐木时捡到两只还不会行走的“小老虎”，请森林公安帮忙救助。经初步鉴定，这两只“小老虎”其实是豹猫。根据专家建议，森林公安将两只豹猫幼崽放回原处。当天傍晚，报警人再次去现场查看时，发现两只豹猫幼崽已经不在了，现场附近也没有动物皮毛或血迹等。专家认为，现场比较符合“猫妈”来过并带两只小豹猫另寻他处生存的迹象。

山上捡“虎崽”、宿舍进猴子，遇到这种事，应该怎么办？——森林公安人员建议：坚持一个原则，敬而远之，大家都好！

作为普通人，偶遇动物时往往难以确定这是“野生动物”“保护动物”还是“珍稀动物”。因此，云南省森林公安局的专业人士提醒公众，只要遇到“不明来源”或是“不明物种”的动物，都应主动回避，保持安全距离，不去惊扰。随着社会整体生态意识的提升，保护野生动物已经是许多人的自觉。不过，从人自身安全和保护野生动物的角度考虑，没有相关专业知识的普通人遇到需要帮助的动物，最好不要“亲自”动手，特别是不要在野外直接救助兽类、猛禽类和蛇类等。可以及时向林草部门、自然保护区管理部门等寻求帮助，也可以报警，由森林公安等专业人员来处理。

在很多地区，生态保护让植被得以恢复，野生动物活动区域扩大，人与野生动物遭遇的情况增多。近期，青海、四川发生了野生熊致牧民、村民死伤事件，令人痛心。在野生动物活动较多的区域，有关部门应当加强对居民的自然教育，尽量避免野生动物伤人的情况发生；此外，还应加强巡护，向居民提供相关预警。在云南西双版纳勐海县，野象常走出保护区，到村子里“寻衅滋事”。为了保证村民安全，当地用无人机监测象群行踪，并配备专门的监测员开展人工监测，通过APP或短信向村民发出预警。

总而言之，对人类而言，如何与野生动物相处，是一项需要长期研究的课题。爱护动物是好事，不过爱护要讲究方法。并非所有动物都需要救助，很多情况下，“敬而远之”也许是最好的处理办法。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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