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人民论坛：连续作战，不获全胜不收兵

桂从路

2020年06月04日08:32 来源：人民网－人民日报

从雨雪纷飞到春暖花开，再到蝉鸣萤飞，湖北和武汉逐渐走出新冠肺炎疫情的阴霾，重现人声喧闹，重展生机活力。在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时，习近平总书记向为疫情防控作出重大贡献、付出巨大牺牲的湖北人民、武汉人民表示问候和感谢，同时也要求时刻绷紧疫情防控这根弦，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。

“兵之所以战者气也，气之所以胜者鼓也。”面对新冠肺炎疫情这个敌人，我们最需要的正是一鼓作气、咬紧牙关、坚持到底。当前境外疫情形势严峻复杂，国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重，特别是国内个别地区聚集性疫情仍然存在，新冠肺炎疫情还有很大不确定性。正所谓“一篙松劲退千寻”，只要一天没有取得疫情防控的最终胜利，就要时刻保持战斗状态、做好战斗准备，在常态化防控中消灭疫情反弹的所有可能。习近平总书记在给武汉市东湖新城社区全体社区工作者回信中要求，“发扬连续作战作风，抓细抓实疫情防控各项工作”。发扬连续作战的顽强作风，是疫情防控阻击战取得重大战略成果的关键原因，也是彻底战胜疫情的重要保障。

连续作战是一种可贵的精神。强渡大渡河是红军长征中极为惊心动魄的一幕。当先头部队经过急行军抵达安顺场渡口时，发现船只不足以渡过数万红军，于是一昼夜奔袭120公里飞夺泸定桥，创下急行军的世界奇迹。正是这种不怕疲劳、连续作战的精神，支撑红军化险为夷，征服了18座高山，跨越了24条大河，走出了一条通往胜利的“红飘带”。今天，疫情防控阻击战已经取得重大战略成果，但这还不是最终的、全面的胜利。不管是近期发生聚集性疫情的地区还是全国其他地方，都需要时刻绷紧疫情防控这根弦，坚定“不破楼兰终不还”的决心信心，激发“狭路相逢勇者胜”的斗争精神，砥砺“斗罢艰险又出发”的顽强意志，跨越一个又一个“草地”和“雪山”。

连续作战也是一种高超的能力。上个世纪30年代，毛泽东同志着眼于国际国内敌我力量对比，在《论持久战》中科学预见了抗日战争的三个阶段，并提出了具体的战略方针。这不仅指导了当时的中国抗战，其中包含的辩证法和唯物主义至今依然散发哲学光芒。从疫情防控阻击战，进入到常态化疫情防控阶段，形势任务发生了变化、主要矛盾发生了转移，对连续作战的能力提出更高要求。我们不仅要贯彻落实好“外防输入、内防反弹”的防控策略，做到工作不松、要求不变、标准不降，也面临着高质量打赢脱贫攻坚战，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环等一系列硬仗、大仗。发扬连续作战的作风，就要既坚定闻令而动的战略定力、夯实抓细抓实的落实能力，也要注重把握重点论和两点论，增强“十个指头弹钢琴”的统筹兼顾能力，提高化危为机的本领。

行百里者半九十。越接近成功，困难越多、阻力越多、压力越大，也就越需要咬紧牙关、坚持不懈。不麻痹、不厌战、不松劲，发扬连续作战的作风，毫不放松做好常态化疫情防控工作，我们必能在统筹推进疫情防控和经济社会发展的大战大考中，交出经得起检验的合格答卷。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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