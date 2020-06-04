扛起团结抗击疫情的历史重任

各国政党应加强国际合作、政策协调、行动配合，汇集全球的资源和力量，坚决打败新冠病毒这一人类共同的敌人，坚决打赢这场关乎各国人民生命安全和身体健康的保卫战

建立新型政党关系，能为构建人类命运共同体汇聚强大力量。在新冠肺炎疫情蔓延的形势下，各国政党携手扛起历史责任，也是各国人民的期待。“人类命运共同体，顾名思义，就是每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟，荣辱与共，努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。”2017年12月，习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上发表的主旨讲话，对当前全球合作抗击疫情也具有重要的现实指导意义。

疫情也是对政党的大考。世界各国政党能否有效发挥政治引领作用，志存高远、敢于担当，着眼本国和世界，着眼全局和长远，自觉担负起时代使命，加强国际抗击疫情合作，维护人类共同家园？这是必须用实际行动向人民作答的问题。有口皆碑，中国共产党不忘初心、牢记使命，紧紧依靠人民、带领人民为抗击疫情作出艰苦努力，取得积极成效，为打好疫情防控全球阻击战作出重要贡献。事实再次证明，中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。

截至目前，近140个国家的330多个执政党和重要在野党及政治组织共650多人，向习近平总书记和中共中央发来电函或通过发表声明、文章等，支持中国共产党领导的抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战。“在习近平总书记和中国共产党的领导下，中国政府及时采取有力举措，短期内有效控制疫情，并积极推动国际抗击疫情合作”“我们高度赞赏中方推动国际抗击疫情合作的努力，呼吁各国政党为抗击疫情凝聚共识和力量”……来自国际社会的声援、赞誉和支持源源不断，充分展现出对中国共产党、中国政府和中国人民的深厚情谊，也广泛代表了各国政党同中方并肩作战、共克时艰的坚定决心。

各国政党肩负着增进民众福祉、促进国家发展和维护世界和平稳定的重任。当前，各国政党应加强国际合作、政策协调、行动配合，汇集全球的资源和力量，坚决打败新冠病毒这一人类共同的敌人，坚决打赢这场关乎各国人民生命安全和身体健康的保卫战。在中国共产党同世界上110多个国家240多个政党发出的共同呼吁中，各国政党一致倡导敬生命、讲团结、守正义、谋大同，反对将疫情政治化、对他国污名化，呼吁抵制歧视特定国家、地区和民族的言行，支持联合国和世界卫生组织在全球公共卫生治理中发挥领导作用。

中国共产党秉持人类命运共同体理念，一直积极推动各国政党携手抗击疫情。中共中央对外联络部以中国共产党名义分别向60多个国家的110多个政党领导人致信，全面阐述中国防控疫情的经验做法，向近400个政党提供疫情防控和诊疗方案及相关短视频；通过党际渠道，向50多个国家100多个政党或政党组织提供力所能及的援助。中国共产党根据疫情对党际交往带来的新形势，创新政党交往形式，通过视频连线、“云会议”等方式，就疫情防控常态化形势下治国理政经验交流互鉴……这些积极行动，为维护世界公共卫生安全作出了重要贡献。老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬在同习近平总书记、国家主席通话时表示，中国共产党秉持人类命运共同体理念，积极向有需要的国家提供宝贵支持和帮助，充分展现了负责任大党和大国的担当。

大道之行，天下为公。各国政党尤应增强人类命运共同体意识，通过增进互信、加强沟通、密切协作，汇聚国际抗击疫情合作的政党力量。积极致力于构建人类命运共同体，才能真正维护各国人民共同福祉，才能真正成为推动人类文明进步的重要力量。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 03 版）