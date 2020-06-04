“你们考虑得非常周全，相信在你们抗疫成功经验的指导下，我们也能战胜疫情。”收到项目实行封闭管理、本地员工可以居家“云办公”的邮件，阿尔及利亚巴巴阿里项目属地工程师Salim（萨利姆）和中建三局三公司项目防疫工作组副组长李剑飞通话，为中方企业的做法点赞。

李剑飞介绍，自2月25日阿尔及利亚确诊首例患者，项目部就成立了疫情防控工作组，要求所有中外员工每天报备身体健康状况，为员工发放口罩，并对办公区、食堂、车辆进行消毒，并要求当地员工居家办公。

“疫情期间，我们没有辞退任何一名员工，一视同仁为所有国籍的工人做好服务保障，尽力去解决他们的困难。”李剑飞说，“考虑到一些工人在疫情中无固定居所和收入来源，项目部专门为他们提供了免费住宿，每天免费提供‘爱心餐’，同时增设防疫巡逻队等工作岗位，稳定他们的经济收入。”

非洲疫情蔓延以来，中国企业在非洲的工程建设项目成了双方携手抗击疫情的阵地之一，中国抗疫的经验做法通过工程团队在当地得到推广。

“滋滋滋……”当地时间5月1日清晨，喷雾器的声音打破了宽扎河畔的宁静。这里是安哥拉凯凯水电站营地，工作人员开始了一天的消毒作业。安哥拉凯凯水电站是目前中资企业在非洲承建的最大水电站，建成后将满足安哥拉40%以上的供电需求，极大促进当地经济社会发展。

“现场作业共有200多名中方员工和200多名外籍员工，既要防止病毒传播，又要抢抓工期，任务很重。”项目部质量安全总监彭展说，借鉴国内社区网格化管理抗疫的经验，项目部将施工区域、营地划分为7个独立的安全单元，每个单元设立一名网格员，负责网格内员工健康登记报送、防控消毒、政策宣贯等工作，“目前各项防疫措施取得了显著成效，项目部未发现一例疑似或确诊病例。”

“有你们在，我们就放心了。”领到口罩、酒精等防疫物资，一名埃塞俄比亚籍工人满含热泪，不住道谢。在中国能建葛洲坝集团埃塞俄比亚马克雷项目工地上，让475名当地员工最发愁的，是很难买到防疫物资。项目部物资采购员袁先超联系葛洲坝集团一公司从国内寄来了10万只口罩和一批消毒物资，每天分发给当地员工。

“当地检测和医疗技术有限，我们严格按照国内防疫做法进行管控，不敢大意。”马克雷项目部负责人李风标介绍，项目部严格坚持“监测体温、洗手、喷洒消毒、做好出入登记”的防疫工作流程，对生活营地实行全封闭管理，并实行错峰施工，划分了施工现场作业区域和隔离区域。“他们信任中国的做法。”李风标介绍，当地工人听说项目部实行的是中国的抗疫举措，都非常配合。

当地时间4月28日，来自非洲22个国家的1600多名医生参加了由非洲疾控中心与中国公益组织联合召开的新冠肺炎医学交流会，在线学习中国抗疫经验。两天后，中国政府派往非洲的首批抗疫医疗专家组之一抵达吉布提安布利国际机场。专家组在埃塞俄比亚完成为期两周的工作后，将继续在吉布提与当地医疗机构合作抗疫。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 08 版）