“外卖拉动餐饮营收七成增量”的丰富启示

中国贸促会研究院日前发布《外卖业务对餐饮业高质量发展的作用研究》报告认为，外卖业务对餐饮行业高质量发展的首要作用是培养了消费者，从需求端为餐饮行业创造了更多市场机会，最直接的作用是促进餐饮业营收和利润增长。报告数据显示，2019年外卖对餐饮企业利润增量的贡献同比增长56%，餐饮业总营收与总利润的增量中，分别有75%和65%是由外卖拉动的。

以前要去饭馆、餐厅吃饭，必须去实体店才能吃得着，有了外卖这种新业态、新模式后，你只需在手机上点餐和支付，外卖小哥很快就将菜品送到你眼前，让你“足不出户吃遍天下”。85.98%的餐饮连锁门店经营外卖业务，外卖餐饮企业利润增长比未经营外卖企业高8%，餐饮外卖推动提升食品安全水平，过半消费者会因餐厅资质改变下单策略……上述报告中的这些学术化表述和翔实的数据，与人们对外卖带动餐饮业增长的直观感受高度吻合，并让人们更清楚地认识到，外卖对推动餐饮业完善产业生态、加快转型升级发挥着越来越重要的作用。

餐饮业是传统生活服务业的典型代表，外卖是新经济、新业态、新模式的典型代表。上述报告聚焦近年来外卖业务对餐饮业发展起到的重要作用——为餐饮业培养了大量消费者，大幅拓展了市场空间，促进餐饮业营收和利润显著增长等，外卖业与餐饮业之间的这种关系，也是新经济、新业态与传统生活服务业之间关系的典型体现。从这个意义上说，全面研究外卖业务对餐饮业高质量增长的作用，对于新经济、新业态更好发挥促进服务业、制造业等高质量增长的作用，具有丰富的启示意义。

新冠肺炎疫情发生后，餐饮业受到空前巨大的冲击，上述报告未直接涉及这一情况，但报告总结的“外卖成为促进餐饮业营收和利润增长的重要因素”，在疫情发生后仍然有直接的体现——甚至可以说，在疫情条件下，外卖对拉动和保障餐饮业发展发挥了更突出的作用。外卖平台为此出台了系列帮扶举措，投入了大量资金补贴、流量红包、金融服务等各种资源。如美团外卖平台先后推出多轮帮扶措施，向餐饮商户提供扶持资金、佣金返还、优惠贷款等，从增加外卖营收和稳现金流等核心痛点，助力商户复工复产和餐饮业复苏。

稳就业为“六稳”之首，保居民就业为“六保”之首，外卖业务拉动餐饮业高质量发展，新经济、新业态更好发挥促进服务业、制造业增长的作用，重点之一要体现在对稳就业、保居民就业的贡献上。外卖业务延长了餐饮行业的产业链，其中至关重要的一环，就是创造了大量就业岗位的外卖配送。美团发布的《2019年外卖骑手就业扶贫报告》显示，截至2019年底，累计720万名外卖骑手在美团平台实现就业增收，其中2019年为398.7万人，25.7万人为建档立卡贫困人口，25.3万人实现脱贫，脱贫比例达98.4%。

“外卖拉动餐饮营收七成以上增量”，让人们看到了新经济、新业态全面赋能传统生活服务业的力量，进而看到了新经济、新业态助推传统业态对冲疫情影响、加快复工复产的再造之功，以及对统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展能够发挥的积极作用。为充分发挥这些作用，国家应进一步研究完善支持数字经济、平台经济发展战略，对新经济、新业态实行包容审慎监管，打造有利于新经济、新业态高质量发展的营商环境和法治环境。