“健康副园长”应成幼儿教育标配

6月2日，有报道称河南省儿童医院急诊科主任成怡冰受聘成为郑州市实验幼儿园“健康副园长”，也是郑州市首位上岗的幼儿园“健康副园长”。她将带领团队为幼儿园提供儿童营养膳食、疾病预防、特殊儿童关爱等健康教育方面的指导。据悉，未来郑州全市800多所幼儿园都将配备“健康副园长”。

学龄前儿童正值身心发育前期，其免疫力相对低下，呼吸系统与成人相比也更为敏感，加之其喜欢追逐嬉闹、活泼好动的天性，是受流感侵袭的弱势群体。幼儿园是孩子们高度聚集的公共场所，加强对校园新冠病毒疫情防控的监督指导势在必行。向幼儿园派驻有医疗之长的“健康副园长”，便于积极防范各种传染病传播、各类意外性伤害。这种做法不仅让专业人士才尽其用，而且将防疫举措的关口前移，真正做到防患于未然，值得肯定。

鉴于幼儿的身心可塑性和幼儿教育的性格启蒙性，设置“健康副园长”的意义远不止于当下的疫情防控，从提升国民素质、培育文明习惯、构建“健康中国”、致力民族振兴的高度着眼，“健康副园长”发挥着“健康教育从娃娃抓起”的长远效用。毕竟，为孩子们的快乐成长创造一个健康无虞的校园环境至关重要，而让孩子们懂些健康知识，从小养成良好卫生习惯则更会终身受益。

近年来，营养不良和肥胖、近视、龋齿、贫血与心理卫生，成为危害孩子们身心健康的五大问题。剖析成因，既有家庭饮食不均衡、营养不全面的膳食结构问题，也有家长存在健康认识误区、孩子不良生活习惯所致。比如，孩子的偏食、挑食，不爱吃饭；爱吃甜食、爱喝饮料；睡眠不足，用眼过度，过早接触电子设备等等。其中，孩子0至6岁的幼儿阶段则是最为基础和最为关键的。

幼儿园期间，孩子的一日三餐都是在校园中度过的。这就需要“健康副园长”对幼儿园后厨提供指导、监督、管理。“健康副园长”中的“健康”二字，不仅要包括校园疫情防控，也应当包括孩子的膳食搭配和营养均衡。除了安排校园膳食，“健康副园长”也要与幼儿家长勤沟通、多指导，为家长的抚养孩子和教育子女转观念、正误区、谋良策。

“健康副校长”进校园，要进得去、留得下、用得上、常态化，不能是走过场、摆样子、图形式。为此，要多措并举加强“健康副校长”队伍建设。期待医校结合和家校联动的互相助力，能为孩子们的健康成长保驾护航。