比利时：疫情下的考试

6月2日，在比利时布鲁塞尔的音乐厅，大学生保持距离参加考试。 新华社/图

受新冠肺炎疫情影响，比利时一些学校向博物馆、体育馆等公共场所借用场地，以保证学生在保持间距的情况下参加考试。

当地时间2日，在比利时布鲁塞尔的音乐厅，大学生保持距离参加考试。

根据比利时国家公共卫生研究所2日发布的公报，比利时累计确诊病例58615例；累计死亡病例9505例；现有住院病例819例，其中166例处于重症监护中。

根据比利时的“解禁”方案，第一阶段，从5月4日起企业等可以复工；第二阶段，学校从5月18日起开始复课；第三阶段，从6月8日起开始考虑逐步开放餐馆等。

与此同时，比利时的旅游业也逐步开放。当地时间1日，比利时公主阿斯特里德与首相维尔梅斯共同为布鲁塞尔标志性建筑原子球塔重新开放剪彩。

原子球塔因新冠肺炎疫情自3月14日起关闭，6月1日开始重新接待游客。

北京商报综合报道