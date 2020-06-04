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返校复课 97.1%受访家长关注学校防疫是否到位

2020年06月04日08:15 来源：中国青年报

6月1日，北京市迎来了40余万初一、初二、高一、高二和小学六年级的学生返校复课。近期，全国各地中小学也在陆续复课。学校防疫工作是否全面到位，对于保障学生健康和学校正常运转有着重要影响。对于学校的防疫工作，家长关注哪些问题？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2468名学生家长进行的一项调查显示，97.1%的受访家长关注学校防疫措施是否安全到位。对学校的防疫工作，受访家长最关心健康监测、专业消杀和人员流动监管。

97.1%受访家长关注学校防疫措施是否安全到位

胡春玲（化名）家住北京朝阳区，她的孩子读高三，今年4月底已经返校上课了。在她看来，学校人员流动大，给防疫带来一定挑战。“像教室、卫生间这些相对密闭的空间，对学校的防疫措施、学生的自我保护和防疫意识都有很高的要求。孩子们好长时间没见，可能会忍不住勾肩搭背、聚在一起聊天儿，家长和老师不能时刻在身边监督提醒，就会存在隐患”。

“孩子开学已近一个月，我非常关注学校的防疫举措是否到位。”山西高二学生家长刘念（化名）说，她的儿子是寄宿生，生活学习都在学校，“食堂、宿舍、澡堂这些人群密集的地方，是防疫的重中之重。另外，在特殊时期，学生要是出现头疼脑热，要重视起来，校医要认真负责”。

西南大学教育学部副教授石隆伟认为，开学前、学期中都有必要建立“家校热线”，学校要及时、耐心地向家长通报防疫工作、学生在校的身体和心理健康状况及学习情况，让家长心中有数，及时了解。

调查显示，97.1%的受访家长对学校防疫措施是否安全到位表示关注。72.5%的受访家长关心学校能否自觉、科学、严谨地防疫；72.2%的受访家长担心人员流动性增大，感染风险升高；69.5%的受访家长在意学校监督管理措施是否到位；52.9%的受访家长关注食堂等公共场所消杀、防疫措施是否到位。

石隆伟表示，基于孩子们开朗活泼的天性，相比在家隔离，在学校里，他们获得了一个相对宽松自由的环境，也见到了伙伴们，容易对防疫麻痹大意、放松警惕。他建议，学校建立每天上下午的“课前防疫提示制”与“个别防疫提示制”，做到点面结合，避免意外情况发生。

受访家长最关心学校健康监测、专业消杀和人员流动监管

调查显示，对于学校的防疫工作，受访家长关心的主要有：健康监测（71.6%）、专业消杀（64.5%）、日常人员流动监管（64.0%）、防疫物资储备（62.5%）等。

“儿子跟我说，在他们学校，师生每天进校门前都要进行体温检测，有学校医护人员监督，还是很严格的。”胡春玲认为，特殊时期，学校在防疫日常监测上一定不能流于形式，“学校要做好全方位的消杀工作，不留死角。也要备足防疫物资，在卫生间、讲台、食堂等地方放置公共免洗消毒液，方便学生日常消毒”。

“孩子说，他们宿舍现在基本不上锁，方便工作人员每天喷洒消毒水。平时教室也会注意开窗通风。”刘念认为，学校应聘请具有专业资质的校医，做好防疫突发情况的预案，做到防患于未然。

北京某中学高三学生郭超（化名）介绍，现在他们都是错时上下学，避免扎堆儿，没有出现凑热闹、拥挤的现象。“学校门口规划了三个通道，一个出口、两个入口，两个入口分别是学生和教职人员的。每天上学时间，会有4名保安、三四名学校相关负责人、两名医护人员在校门口值班，确保大家安全有序地入学”。

郭超说，他们开学上的第一堂课，就是关于如何做好校内的自我防护，“学校会定时做全面的消毒工作。我们上课时，就有相关工作人员对教室之外的公共场所进行消毒”。

对于学校的防疫工作，73.0%的受访家长认为学校应保证课桌间距合理，注意室内通风；63.2%的受访家长希望学校做好定期、全面、无死角的专业消杀工作；59.9%的受访家长提醒学校要确保防疫物资保障到位；54.9%的受访家长希望学校就可能发生的风险进行预演练；50.2%的受访家长希望学校建立有效应急预案；42.0%的受访家长认为学校需配备经过专业培训的校医。

北京市教委新闻发言人李奕近日表示，此次返校学生数量更多，年龄也偏小，校园整体防控力度不降低，但更需要家校配合好。他表示，这次返校后，体育课和上操是学生们的必修课之一。各校在排课的时候要优先考虑和安排锻炼时间。

“全国疫情控制取得了阶段性胜利，但疫情防控是一个常态化过程，学校要依据国家防疫总体要求，坚决消除各类安全风险隐患。”石隆伟建议，学校应做好三方面基本工作：第一，建立健康档案。由班主任或辅导员给每个学生做好健康记录，摸清或跟踪学生入校前后的健康状况。第二，注意公共场所的防疫。校园是一个聚集性的场所，必须定期对寝室、教学大楼、食堂等人流量大的场所进行消毒。第三，制订应急预案。大量学生返校后，如果出现疫情，要按照疫情防控要求做好应急预案。

他指出，学校要始终坚持以学生健康为中心，加强师生的健康知识培训，提升自我防护意识。建立学生、家长、学校、政府、社会共同参与的全方位防控体系，力争把疫情对教学的影响降到最低。

受访家长中，孩子读小学的占44.9%，读初中的占40.1%，读高中的占11.8%，读大学的占3.3%。来自华东地区的占26.7%，华南地区的占21.3%，华中地区的占18.1%，东北地区的占10.6%，西北地区的占4.5%，西南地区的占6.9%，华北地区的占11.7%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报

(责编：许晓华、崔元苑)


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