全国人大代表孔涛：加强公共事件应急志愿服务队伍和机制建设

“关键时刻，我们年轻人要顶上去，当时没想过‘危险’二字！”疫情期间，芜湖市三山区峨桥镇中心卫生院医生魏炳星作为志愿者，坚守在火车站，为来往旅客提供体温测量等服务。

“值班时，不敢喝水、吃东西，因为穿防护服上厕所麻烦。每天回家，非常疲惫，嗓子也喊哑了，只要一躺下或者坐下，就能立马睡着。”魏炳星回忆，志愿者们拧成一股绳，没有一句抱怨。

在疫情防控关键时刻，各行各业、四面八方集结而来的志愿者冲在前线。疫情期间，安徽省各级团组织线上线下紧急动员、招募、培训，累计有66863名志愿者提供了专业医护、便民服务、体温测量、疫情排查、心理疏导等服务。

全国人大代表、共青团安徽省委书记孔涛将这段经历中积累下来的思考和体会带上了两会。他建议，相关部门和基层单位应进一步建立长效化、专业化的公共事件应急救援志愿服务组织和行之有效的机制、指南、预案，有效、精准、科学应对重大突发事件，满足人民群众服务需求。

中青报·中青网记者了解到，《中华人民共和国突发事件应对法》规定“县级以上人民政府及其有关部门可以建立由成年志愿者组成的应急救援队伍”。因此，当前形势下，培养一支“召之即来、来之能战、战之能胜”的专业应急志愿者队伍显得尤为重要。

建立常态化、长效化的队伍和服务体系

疫情期间，记者在基层采访时发现，不少社区存在志愿者难招募、年龄结构偏大等共性问题。

广东省社工与志愿者合作促进会会长谭建光教授观察发现，疫情期间，如果有相关部门提供指导，专业应急救援队伍或应急志愿队伍参与防控，服务效果就比较好，如果临时、仓促招募学生或社区居民成为志愿者，可能得经历一段磨合期。

对此，孔涛认为，当下不少职能部门和基层单位没有建立常态化应急志愿者队伍，没有形成科学完备的应急服务机制，出现应急情况时多采用行政化手段发动、紧急招募志愿者，会出现志愿者救援应急能力不足、响应缓慢等现象。

孔涛建议，相关职能部门应明确志愿服务组织和志愿者的权利和义务，并在完善已有应急志愿者政策、法规体系基础上，出台相应政策和文件，对应急志愿服务中存在的责任关系、角色定位、服务手段、保障措施等进行明确解释说明，引导专业社会力量快速有序参与到重大危机事件应急志愿服务中。

疫情期间，合肥滨湖世纪社区团委依托社区-小区-楼组三级网络圈层体系，在社区居民楼、写字楼、产业园区等处张贴“倡议书”和二维码，招募辖区青年和返乡学生组成8个“战‘疫’小分队”，就近上岗执勤，助力社区联防联控。

社区团委书记曹琼感慨，之所以能在短时间内拉出一支青年服务队，归功于社区5年前就成立了专业志愿服务组织“滨湖帮客联盟”。该组织紧贴社区治理、居民生活实际开展活动，有长期的队伍建设、管理经验积累。在关键时刻，骨干志愿者发挥作用，社区年轻人也愿意站出来。

她介绍，接下来，要让8支志愿队伍常态化、制度化运行，按照各自所长分配服务项目，打造应急志愿服务后备力量。

畅通政府和社会力量沟通渠道

此外，孔涛还提出，部分志愿服务组织专业化水平欠缺，应急能力不足，社会力量参与救助突发事件的渠道不畅通，会出现多方志愿服务团队同时参与服务现象，容易造成管理无序和混乱问题。

安徽中医药大学华佗爱心社由在校大学生组成，疫情期间，社团线上为社区居民开展问诊、保健知识科普，线下积极参与社区防疫。“紧急时刻，专业社会组织和志愿服务力量挺身而出，也容易获得服务对象的接受和信赖。”社团指导教师齐亚军介绍。

“我们在平时活动中也发现一些问题，比如有的社区周边志愿服务组织较多，不同组织在不同时间开展活动，社区负责人疲于应付……”齐亚军建议，志愿服务组织要针对社区居民相关需求，开展调研和反馈，完善服务针对性。同时，社区工作人员应加强与志愿服务组织的联系，实行“预约点单服务”机制，让专业团队优势互补，在关键时刻避免重复服务，提高效能。

在谭建光看来，眼下，很多省市应急管理部门组建了应急志愿服务队，应急管理部门可以和相关职能部门做好联动、沟通、协同和共享，完成应急志愿服务协调工作。“平时，政府相关部门也应该加强和社会力量间的沟通、联络。”

孔涛认为，政府部门应该主导建设专业的志愿服务供需信息平台，建立完善的应急志愿者准入制度，畅通志愿服务诉求的沟通渠道，引导志愿服务组织优化招募、培训流程，提高自身参与应急服务的能力和参与度。并充分运用新媒体，建立应急服务志愿者数据库，储备高素质志愿者人才。

他同时建议，要推动社区与高校、企业等开展合作共建，动态掌握、管理返乡大学生数据情况，积极联络社区内外专业团队、社会组织，形成协调联动志愿服务机制。

加强培训、激励、反馈制度建设

疫情期间，团芜湖市委用了一天半时间，招募近800名青年志愿者参与防疫，最终，131人在火车站等防疫一线奋战35天。经过这次“大考”，团芜湖市委也进行了系统性的总结与反思。

“建议将群团组织纳入重大公共突发事件应急预案，明确工作职责，按照人员协同、资源协同、人才协同、活动协同的原则，为重大公共突发事件应急处理提供力量补充。”团芜湖市委相关负责人呼吁，要鼓励、支持群团组织立足自身优势，建立相对应动员机制，组织所联系群众积极参与排查预警、情绪疏导等基础性工作。

同时，团芜湖市委也呼吁为志愿者量身定制一套招募登记、组织协调、管理培训、服务认证、褒扬激励“套餐”，保障应急志愿服务持续有效开展。

谭建光认为，专业的应急志愿服务队伍和组织应该发挥“枢纽”的角色，通过线上线下培训，实现信息共享，为更多志愿者提供专业指导。平时，除了日常生活中的突发救援之外，这些组织应深入社区和农村做好应急自救知识宣传教育。

“建议政府部门指导基层单位依托新时代文明实践中心等，加强突发应急、安全生产、交通安全、食药品安全等应急宣传培训。”孔涛认为，政府部门应整合应急志愿服务管理经验，引入专业机构和专家，指导建立科学、便于操作的培训机制、课程和标准化体系，编写符合本地区、本单位实际的应急志愿服务手册、指南、预案。

他同时呼吁，要加强应急志愿者队伍的评估机制建设，科学、多维评估志愿服务效果，定期开展项目评估和服务资质审核，及时发现问题、总结提高。

（实习生彭羽妍对此文亦有贡献）

中青报·中青网记者 王海涵 王磊 来源：中国青年报