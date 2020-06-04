“人民安全是国家安全的基石。”6月2日下午，习近平总书记在专家学者座谈会上的重要讲话在医药卫生界引起强烈反响。

大家一致表示，在疫情防控斗争中，党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。中国抗疫斗争的伟大实践，有力彰显了人民至上、生命至上的执政理念。生命重于泰山，人民利益高于一切。没有人民安全，就没有国家安全。只有构建起强大的公共卫生体系，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

●坚持人民至上理念

“上至百岁老人，下至婴儿，我们不放弃一名患者、不放弃任何希望，创造出一个又一个生命奇迹。”北大人民医院院长姜保国说，在党中央坚强领导下，全国上下按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，着力提高收治率和治愈率，降低感染率和病亡率。经过艰苦奋战，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。

中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员仝小林现场聆听了习近平总书记的重要讲话，备受鼓舞。仝小林说，在武汉救治新冠肺炎病患期间，他亲身经历了疫情迅速得到控制的过程。中医药在社区实现全覆盖，新冠肺炎确诊人数和死亡人数迅速下降。实践证明，只有坚持人民至上，才能真正做到生命至上。

国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员苗艳青说，人民至上、生命至上，是我国社会主义制度优越性的真正体现，是党中央坚持以人为本、以人民为中心执政理念的真正体现。未来，我们有决心有信心应对疫情潜在的风险，补足公共卫生发展的短板，更好地保障人民安全。

中国医学科学院阜外医院血管外科中心副主任医师、病区医疗组长罗明尧说，面对疫情，我国宣布由国家承担相关治疗费用，并调集全国优势医疗资源，为每一位患者尤其是为弱势群体提供帮助。作为一名医生，我将一如既往尽心尽力呵护百姓健康。

湖北省中医院院长何绍斌说，抗击新冠肺炎疫情以来，我们不讲条件、不计代价，尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命，共救治566名新冠肺炎患者，并在14天内研发出湖北省“肺炎1号”，用于全省新冠肺炎患者的中医药救治。今后，我们将不断提高中医院应急与救治的能力，坚持传承精华、守正创新，为老百姓提供更高品质的中医药服务。

“不惜一切代价保护人民生命安全和身体健康，在任何时候任何情况下都不能动摇。”天津中医药大学循证医学中心主任张俊华说，构建中国特色的公共卫生体系，中医药大有可为。我们要坚持中西医并重，发挥两种医学的优势，最大限度维护人民健康，加快推进建设健康中国。

云南中医药大学校长熊磊说：“人民至上就是以人民健康为中心。习近平总书记在座谈会上的重要讲话，为中医药发展指明了方向。我们将利用云南丰富的民族民间医药资源，结合云南名老中医抗疫经方验方，加强中医药防治新发突发传染病的基础研究，加快培育防治新发传染病的中药新药。”

●夯实人民健康基础

习近平总书记强调，在实现“两个一百年”奋斗目标的历史进程中，发展卫生健康事业始终处于基础性地位，同国家整体战略紧密衔接，发挥着重要支撑作用。

北京大学公共卫生学院教授李立明说，人民健康是经济社会发展的基础条件。新冠肺炎疫情不仅有害人的健康，经济社会发展也受到很大的影响。拥有健康的人民，意味着拥有更强大的综合国力和可持续发展能力。维护人民健康不单纯是医疗卫生部门的职责，更是全社会的责任。

中日友好医院党委书记、副院长周军说，如果卫生健康工作做不好，将会给经济发展带来重大冲击。我国采取坚决果断措施，用很短的时间遏制住了疫情蔓延。我们应该更加全面认识卫生健康工作的地位和作用。坚持底线思维，坚定必胜信心，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，充分估计困难、风险和不确定性，织牢织密社会安全网，补上卫生健康短板，更好维护人民健康。

北京医院院长王建业指出，疫情深刻警示社会，没有全民健康就没有全面小康。如果医疗卫生偏离公益性方向，不仅不能拉动经济增长，反而将给发展带来巨大风险和损失。经过抗击疫情的战斗，医疗卫生公益性的方向必将得到坚持和加强，从而为提高整体经济增长的质量和效益带来强大动力。

“只有保障人民生命健康安全，才能保障国家安全。”湖北省黄冈市黄州总医院院长邓光锐说，在疫情防控阻击战中，黄冈决定设立定点救治医院。消息一出，不到3个小时，医院就有268名医护人员报名请战，24小时内就改建了两所定点医院。黄州总医院旗下的17家医疗机构密切配合、高效运转，始终坚持以人民为中心，不惜一切代价救治患者，为打赢疫情防控阻击战贡献了力量。

●筑牢公共卫生防线

习近平总书记指出，“疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。”

北京协和医学院公共卫生学院院长刘远立说，党的十八大以来，党中央明确了新时代党的卫生健康工作方针，强化提高人民健康水平的制度保障，强调“预防为主”和“将健康融入所有政策”，颁布了《“健康中国2030”规划纲要》和《健康中国行动（2019—2030年）》，成立了“健康中国行动推进委员会”。我们要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，更加重视公共卫生体系建设，坚持预防为主，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，关注生命全周期、健康全过程，充分发挥基层医疗卫生机构和家庭医生的“守门人”作用，从而实现健康中国建设的一系列战略目标。

中南大学湘雅二医院院长周智广说，公共卫生关乎国家安全。我们必须着力健全和完善突发公共卫生事件应急救治体系，形成统一高效的领导指挥体系、科学规范的医疗救治体系、平战结合的队伍建设体系、高效有力的物资保障体系，健全科学研究、疾病控制、临床治疗有效协同机制，积极运用大数据、人工智能等，为防控救治提供有力支撑。

习近平总书记指出：“中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。”北京中医药大学特聘专家陈有明说，加强公共卫生建设，必须发挥中医药的优势。我们要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，大力培养一批中医药特色人才，打造一支高水平的国家中医疫病防治队伍，让中医药这一古老瑰宝为人类健康造福。

中南大学湘雅医院党委书记张欣表示，这次疫情是对我国卫生健康治理体系和治理能力的一次大考，检验了我们应对突发公共卫生事件的能力，检验了学科建设成效，也暴露了薄弱环节与短板。今后，我们要坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，将预防关口前移，真正实现疫情防控和医疗救治工作“两手抓”，为守护人民健康提供有力保障，为建设健康中国做出更大贡献。

（本报记者白剑峰、王君平、李红梅、申少铁、邱超奕、徐元锋、王昊男、申智林、范昊天、刘新吾、乔栋）

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 02 版）