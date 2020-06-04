为维护人民健康提供有力保障

“只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。”

习近平总书记2日在专家学者座谈会上发表的重要讲话，在与会专家学者、广大干部群众中引起强烈反响。

“我在座谈会上是第一个发言，感觉总书记和我们交流很亲切。”中国工程院院士、广州医科大学呼吸内科教授钟南山说，“我们在救治过程中采取‘应收尽收、应治尽治’的措施，收治了很多80岁以上的老人，确实是不遗漏一个感染者，不放弃每一位病患，这就是遵循了总书记提出的‘人民至上、生命至上’的指导思想。”

当前，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，但境外疫情扩散蔓延势头仍然没有得到有效遏制，国内个别地区聚集性疫情仍然存在。在此情况下，如何构建起强大的公共卫生体系十分关键。

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、主任医师童朝晖说，总书记在讲话中对于疾病预防控制体系、公共卫生体系、重大传染病救治能力等方面，都做出了明确指示。“作为一名医务工作者，今后我将致力于不断强化公立医院传染病防控基础建设，增强医院发热门诊对传染性疾病的哨点及预警作用。以后三甲医院的功能不仅仅是看病，对如何应对重大公共卫生事件同样也要重视。”

6月3日，童朝晖启程赶赴武汉，继续投入抗疫战斗。他说：“新冠肺炎患者出院后，医疗服务不能到此结束，需要持续追踪患者出院后的康复情况，为完善医疗救治不断积累经验。”

人类健康是社会文明进步的基础。公共卫生体系的构建可以预防或减少传染性疾病的发生，直接关乎人民群众生命健康。

“习近平总书记对于我国公共卫生体系的发展总揽全局，把加强公共卫生体系建设的问题提升到了国家安全的高度，让我印象十分深刻。”清华大学苏世民书院院长薛澜说，讲话全面系统地布置了未来如何构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供了有力保障。

北京市卫生健康委员会党委书记、主任雷海潮说，北京市卫生健康系统将全面贯彻落实好习近平总书记重要讲话精神，按照首善标准，结合首都公共卫生建设实际，围绕疾病预防控制、基层公共卫生、疫情防控救治、科技人才建设、爱国卫生运动和公共卫生法治建设等方面，全面提升防控和救治能力，切实为维护首都人民健康提供有力保障。

在武汉，经历新冠肺炎疫情考验，武汉市洪山区和平街仁和路社区党支部副书记张岩对爱国卫生运动的内涵有了新的理解。她说，在抗击新冠肺炎疫情过程中，社区和企业公共卫生条件有了明显改善，群众的公共卫生意识也大大提升。

“目前武汉的疫情风险等级为低风险区，但低风险不等于没有风险，我们仍要在常态化疫情防控中创新爱国卫生运动方式方法，引导大家形成科学健康的生活方式，提高群众公共卫生素养，共同营造良好生活环境。”张岩说。

守望相助，共克时艰。在全球抗疫斗争中，团结合作是最有力的武器。

“没有人是一座孤岛，病毒是人类共同的敌人。”疫情期间曾随医疗队赴埃塞俄比亚和吉布提协助当地开展新冠肺炎疫情防控工作的成都中医药大学附属医院急诊科副主任金伟说，“习近平总书记在讲话中提到共同构建人类卫生健康共同体，令我深有感触。这次去非洲支援抗疫的经历，真切感受到全球是一个命运共同体，战胜病毒需要全人类共同努力、携手前行。”

（记者陈聪、屈婷、孙琪、侠克、肖思思、董小红、王自宸）

新华社北京6月3日电

新华社记者 来源：中国青年报