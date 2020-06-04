新华社武汉6月3日电 为深入贯彻落实习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时和专家学者座谈会上的重要讲话精神，6月3日，国务院联防联控机制联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，副组长、国家卫生健康委于学军同志带队赴武汉市疫情防控指挥部，与武汉市共同研究继续推动保持对重点人群、重点地区核酸检测的力度和强度，加快治愈患者康复管理工作进度。

联络组指出，开展核酸检测排查，最大限度摸清无症状感染者底数，掌握疫情发展规律，全力阻断可能的传染源，有利于巩固来之不易的疫情防控保卫战决定性成果，有利于开展常态化精准防控和局部应急处置，统筹推进复工复产促进经济社会快速健康发展。联络组把扩大核酸检测作为武汉防控工作重中之重，全力支持协助武汉推进。武汉市利用短短10多天时间，排查近千万人，基本实现了全人群应检尽检、愿检尽检，排查出无症状感染者300人，无一例确诊病例，既让武汉安心，也让全国放心。

联络组强调，当前境外疫情扩散蔓延势头仍然没有得到有效遏制，国内个别地区聚集性疫情仍然存在，外防输入、内防反弹的压力依然很重。武汉市要全力做好常态化疫情防控工作，压实“四方责任”，落实“135”防控措施，加快重点地区核酸检测工作的查漏补缺，对重点人群核酸检测不放松，强化无症状感染者科学精准管理，充分发挥发热门诊哨卡作用，增强早期监测预警能力，巩固疫情防控成果，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利奠定坚实基础。联络组要求，要深刻领会、准确把握习近平总书记“人民至上、生命至上”理念的精髓要义，抓紧对所有治愈患者开展跟踪随访，加强健康管理评估，“一人一策”开展康复干预和心理疏导。同时，要关心关爱治愈患者，全力帮助解决工作、生活等方面的困难，决不能出现因病致贫、返贫的情况。要总结新冠肺炎疫情防控斗争经验，丰富爱国卫生工作内涵，创新方式方法，充分发挥爱国卫生运动在疫情防控和卫生防病方面的重要作用。

武汉市委书记王忠林，市委副书记、市长周先旺出席。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 04 版）