2020中国儿童发展论坛在京举行

近日，由中国儿童中心、中国发展研究基金会和中国教育三十人论坛共同主办的2020中国儿童发展论坛在北京举行，本次论坛主题为“明天会更好：疫情下的社会关爱和儿童成长”。全国政协常委兼副秘书长民进中央副主席朱永新、中国发展研究基金会秘书长方晋、中国儿童中心主任苑立新等嘉宾出席了本次论坛，并进行了主题阐释。

据悉，该论坛包括开幕式、主题阐释和圆桌论坛三个环节。其中，圆桌论坛环节从 “家校共育”、“社会支持”和“自我赋能”三个角度出发，与会嘉宾们就疫情下儿童健康、教育、社会环境等话题进行了热烈的讨论。

在主题阐释环节，方晋秘书长表示，突如其来的新冠肺炎疫情对我国的经济社会发展带来很大冲击，儿童作为社会中的脆弱群体也不可避免地受到了一定影响。我国已经取得了疫情防控阻击战的阶段性胜利，但仍然要对疫情的反复做好思想准备，要特别关注疫情对儿童尤其是弱势儿童带来的影响。基金会也会根据此次疫情调研中的发现适时启动新的项目，比如开展农村信息化教育提升项目，提升农村学生教育信息化水平，改善乡村教育信息化基础环境，提升乡村教师信息化应用与实践能力等。此外，基金会也准备将疫情防控与公共卫生知识的传播融入到现有项目中，例如开展健康教育，让孩子们养成良好的卫生习惯等。

面对疫情，我们习以为常的生活方式、学习方式被改变，因疫情引发的教育领域的挑战也显现出来。那么，教育行业该如何这个挑战呢？在论坛现场，苑立新主任强调，以下三个方面值得重视。

一、呼吁对教育赋予更深的人文关怀。教育的重要性正是在于让人体会自我和他人、自我和世界之间的感通，让人真正去体察他人的处境，关心他人的冷暖，共情他人的命运，在变动、冲突、充满未知和不确定性中，学习如何认识自己，如何对待他人。

二、呼吁对家庭教育的大力支持。家庭教育包括家长的儿童观，家长的角色定位和家长教育孩子的方式方法。家庭教育不是让家长代替教师，也不是让家长不遗余力的给孩子报班，不断挤占孩子的时间和空间。家庭教育的核心是品德教育，是在一点一滴的互动中对孩子价值观的培养，让孩子在有温度的日常生活中，作为独立的个体，去学习了解各种规则和做人的道理。

三、网络教育也需要灵魂。面对网络教育，孩子自主管理能力的重要性也凸现出来，孩子是在老师、家长的监督和管理下有序学习，还是自主安排有序学习，对于孩子的成长而言，价值和意义有很大不同。如何让教育从知识传授转变为以能力为本，如何让孩子从被动学习走向主动学习，如何让网络教育富有灵魂，也成为教育面临的必答题。

众所周知，儿童早期发展是指对儿童营养、卫生（健康）、教育、环境和保护等方面开展科学综合干预，以促进儿童潜能发挥，使儿童在生理、心理和社会适应性上达到最佳状态。那么，在疫情期间，对儿童健康这方面，相关专家又有何实用的建议呢？在圆桌论坛环节，北京大学儿童青少年卫生研究所所长马军教授强调了提升学生体育锻炼技能的重要性。他提醒到，首先，学校应从体能的角度出发，对孩子在居家学习期间的体育活动情况进行了解，以便于之后对体育课程的安排；第二，学校在安排体育课程时，也需要根据相关情况，对课程内容以及教学方式进行一些优化，例如做好充足的准备活动，在运动强度以及密度上也应有一定的考量；第三，在进行体育活动时，一定要监测好孩子的身体机能状况以及情绪变化，并且在运动时，杜绝实用类似N95密闭性特别好的口罩；第四，倡导家庭和学校联动，在家庭中，营造一个良好的体育运动氛围。

值得注意的是，守护儿童健康，除了关注体能的提升，科学食育也是必不可少的。在论坛现场，首都保健营养美食学会副会长刘璐表示，科学食育最主要的目的在于培养孩子良好的饮食习惯，让孩子拥有维护终身健康的能力。她建议，父母带孩子去菜市场买菜，教会孩子如何挑选新鲜的食材，并陪着孩子一起制作食物，有助于提升孩子对食物的认知，从而树立正确的饮食观念。